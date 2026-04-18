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'Confessions II': o que se sabe sobre o novo álbum de Madonna

‘Confessions on a Dance Floor: Part II’ chega em julho e marca retorno da cantora após sete anos

Madonna: novo álbum marca retorno da cantora ao pop dançante após sete anos (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation/Getty Images)

Madonna: novo álbum marca retorno da cantora ao pop dançante após sete anos (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 18 de abril de 2026 às 09h05.

A cantora Madonna anunciou o lançamento de seu novo álbum, "Confessions on a Dance Floor: Part II", previsto para 3 de julho. O projeto marca o retorno da artista ao estilo dance que consagrou parte de sua carreira e será seu primeiro trabalho completo em sete anos.

O anúncio foi feito nas redes sociais, junto com a capa e uma prévia musical. O lançamento do primeiro single também foi antecipado, mas ainda não teve data confirmada.

O disco será lançado pela Warner Records, gravadora com a qual Madonna retomou parceria.

Continuação de um dos álbuns mais marcantes da carreira

O novo trabalho é apresentado como uma sequência direta de "Confessions on a Dance Floor" (2005), um dos discos mais conhecidos da artista, com faixas como “Hung Up”, “Sorry” e “Jump”.

A produção volta a contar com o DJ e produtor Stuart Price, responsável pelo álbum original.

Disco retoma proposta ligada à pista de dança

De acordo com a Variety, Madonna afirmou em comunicado que o conceito do projeto está ligado à pista de dança como um espaço de conexão coletiva e expressão corporal.

A artista destacou que dançar, celebrar e se conectar por meio do corpo são práticas antigas, associadas a uma dimensão espiritual.

O lançamento ocorre após o retorno de Madonna à Warner Records, gravadora com a qual construiu grande parte de sua trajetória.

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