O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 20, que pressionou as Filipinas a deixarem de comprar produtos agrícolas do Brasil e de outros países para adquirir 100% dessas mercadorias de produtores norte-americanos a partir de 1º de janeiro de 2027. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa na Casa Branca, após o retorno do republicano de uma viagem oficial à Ásia.

Segundo Trump, o volume de compras filipinas fora do mercado americano era excessivo em comparação ao apoio político e militar oferecido por Washington a Manila. "As Filipinas, como vocês sabem, estavam comprando muitos de seus produtos agrícolas de outros países, incluindo o Brasil, muito mais do que de nós. E eu disse: aqui vai o acordo — vocês compram 100% dos seus produtos agrícolas dos nossos fazendeiros a partir de 1º de janeiro", afirmou. "Somos os maiores agricultores do mundo, com os melhores equipamentos. Apoiamos esses países, mas eles não compram de nós", completou.

Para justificar a exigência, o presidente americano questionou o peso geopolítico do Brasil na Ásia e advertiu que o governo filipino enfrentará consequências caso não cumpra o combinado. "O Brasil vai ajudá-los caso vocês entrem em um pequeno conflito com a China? Acho que não. Eles vão comprar 100% dos seus produtos agrícolas dos Estados Unidos. E, se não fizerem isso, terão problemas", declarou.

Pressão ocorre após visita de Lula a Manila

A ofensiva de Trump ocorre menos de uma semana depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizar uma visita oficial a Manila, em 14 de novembro. Na ocasião, Brasil e Filipinas assinaram dois acordos bilaterais voltados a facilitar o comércio agrícola, fortalecer a livre concorrência e ampliar parcerias em pesquisa agropecuária. Atualmente, o intercâmbio comercial entre os dois países movimenta cerca de US$ 3 bilhões por ano.

Embora Trump tenha anunciado durante a passagem pela Ásia ter firmado um "grande acordo comercial" com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., autoridades em Manila trataram o resultado das conversas com mais cautela, descrevendo-o como um entendimento sobre cooperação econômica.