Morreu na noite de quinta-feira, 19, o influenciador digital e modelo Gabriel Félix, aos 29 anos. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 20, por sua noiva, a influenciadora cearense Isabelle Abreu, em uma publicação conjunta no Instagram.

A causa da morte não foi divulgada. Em uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram, Isabelle afirmou que a família ainda busca entender o ocorrido. "Infelizmente a notícia é verdadeira. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas o Gabriel faleceu ontem à noite. Peço que orem por ele", declarou.

No comunicado oficial no feed, Isabelle descreveu a perda como uma "dor que nunca imaginei sentir" e prestou homenagem ao companheiro, com quem tem uma filha, Amelie, nascida em outubro de 2023.

"Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso, ontem à noite Gabriel faleceu. É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo", escreveu.

Na mensagem, ela também destacou a trajetória do casal e o papel de Gabriel como pai: "O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história. (...) Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai".

Quem era Gabriel Félix

Além de criador de conteúdo, Gabriel Félix atuava como modelo e acumulava cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Ele ganhou projeção nacional nas redes sociais ao compartilhar a rotina do relacionamento com Isabelle, viagens e, mais recentemente, o dia a dia da paternidade.

Juntos, os dois também mantinham o canal Gabriel & Isabelle no YouTube, que soma mais de 1 milhão de inscritos. O casal havia ficado noivo em julho de 2025.

Antes da morte, as últimas publicações de Gabriel nos Stories foram dedicadas justamente à filha. Em uma foto da menina em um balanço, o influenciador escreveu: "Às vezes paro e penso: 'caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso'. Que doideira a vida".

Comoção e pedido de privacidade

O anúncio gerou forte repercussão imediata na internet. Em apenas três horas no ar, a publicação no Instagram já somava 2,3 milhões de curtidas, 190,6 mil comentários e 253,4 mil compartilhamentos, segundo dados da própria plataforma.

Ao final do texto, Isabelle pediu orações e respeito ao luto da família. "Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor", concluiu.