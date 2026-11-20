RESUMO ＋ O Gemini Notebook (antigo NotebookLM) atualiza sozinho, em intervalos de alguns minutos, os Documentos, Planilhas e Apresentações do Google importados do Drive. Para garantir que a IA leia a versão nova logo após uma edição, basta abrir a fonte e clicar em "Clique para sincronizar com o Google Drive". PDFs, links e arquivos enviados do computador não sincronizam e precisam ser substituídos.

Quem edita um documento no Google Drive e, em seguida, faz uma pergunta ao Gemini Notebook (antigo NotebookLM) pode receber uma resposta baseada na versão anterior do arquivo. Desde maio de 2026, a plataforma sincroniza as fontes do Drive de forma automática, mas a atualização acontece em intervalos de alguns minutos, e não no instante da edição, segundo a Central de Ajuda do Google.

A regra vale para Documentos, Planilhas e Apresentações do Google. PDFs, links e arquivos enviados do computador continuam como cópias fixas. Para quem não quer esperar o ciclo automático, a própria fonte tem um botão de sincronização manual.

A dúvida ganhou peso com a adoção de IA no trabalho: 71% dos profissionais brasileiros usam assistentes de IA na rotina, contra 63% na média da América Latina, segundo a edição de 2026 do estudo Work:InProgress, do Google Cloud com a IDC e a Provokers.

Como funciona a sincronização do Drive no Gemini Notebook?

Até maio de 2026, a plataforma criava uma cópia do arquivo no momento da importação. Edições posteriores no Drive não chegavam ao notebook, e o usuário precisava sincronizar a fonte à mão ou enviá-la de novo.

Em 26 de maio de 2026, o Google anunciou a sincronização automática com o Drive. O recurso vale para clientes do Google Workspace e para contas pessoais com acesso à plataforma, sem configuração adicional. A liberação foi gradual, com prazo de até 15 dias para chegar a todas as contas.

Com a mudança, o Gemini Notebook verifica as fontes do Drive em intervalos de alguns minutos, e as alterações feitas no documento original aparecem quando o usuário abre o notebook. A sincronização também acompanha exclusões e mudanças de permissão: se o arquivo for apagado ou o acesso for revogado, a fonte fica inativa.

Quais arquivos atualizam sozinhos e quais não?

O tipo de arquivo define o comportamento da fonte após uma edição:

Documentos, Planilhas e Apresentações do Google importados do Drive: sincronizam sozinhos em intervalos de alguns minutos, com opção de forçar a atualização;

sincronizam sozinhos em intervalos de alguns minutos, com opção de forçar a atualização; PDF, .docx e outros formatos guardados no Drive: o Gemini Notebook aceita esses arquivos como fonte, mas o anúncio da sincronização automática cobre apenas os formatos nativos do Google. Para uma versão revisada, o caminho seguro é substituir a fonte;

o Gemini Notebook aceita esses arquivos como fonte, mas o anúncio da sincronização automática cobre apenas os formatos nativos do Google. Para uma versão revisada, o caminho seguro é substituir a fonte; PDF e arquivos enviados do computador: ficam como cópia fixa do momento do envio. A nova versão exige remover a fonte antiga e enviar o arquivo atualizado;

ficam como cópia fixa do momento do envio. A nova versão exige remover a fonte antiga e enviar o arquivo atualizado; Links de sites, vídeos do YouTube e texto colado: também permanecem como captura estática e precisam ser adicionados de novo.

Um PDF salvo no Drive, portanto, não se comporta como um Documento Google. Quem precisa que o notebook acompanhe revisões contínuas deve trabalhar com os formatos nativos do Google Workspace.

Como forçar a sincronização do Gemini Notebook com o Drive

A sincronização manual serve para quem editou o arquivo há pouco e precisa de uma resposta imediata. O passo a passo é:

Abra o notebook no Gemini Notebook; No painel Fontes, à esquerda, clique no nome do arquivo editado; Na visualização da fonte, procure a opção "Clique para sincronizar com o Google Drive"; Clique na opção e aguarde o carregamento do texto atualizado.

A opção aparece quando o arquivo original sofreu alterações desde a última vez que a fonte foi aberta. Se ela não estiver visível logo após a edição, aguarde alguns minutos e recarregue a página do notebook.

Como conferir se a IA leu a versão nova do arquivo?

Um teste com documento fictício separa dois momentos: a edição no Drive e a leitura dessa edição pelo notebook. O roteiro sugerido é:

Crie um Documento Google de teste com uma frase fácil de identificar, como "Versão 1"; No Gemini Notebook, selecione Adicionar fontes e importe o arquivo pelo Google Drive; Pergunte à IA qual é a frase do documento e anote a resposta; Volte ao Google Docs e troque o texto para "Versão 2"; Aguarde alguns minutos, recarregue o notebook e abra a fonte no painel lateral; Se a opção de sincronizar aparecer, clique nela; Repita a pergunta e confira se a citação exibida pela IA traz o trecho novo.

Em documentos reais, uma pergunta de controle cumpre o mesmo papel antes de uma análise importante. Um comando como "Com base na versão atual desta fonte, o que diz a seção de prazos?" seguido do pedido para citar o trecho mostra se o conteúdo sincronizado é o mais recente.

Por que o Gemini Notebook ainda responde com a versão antiga?

Quando a IA insiste no conteúdo anterior, a causa costuma estar em um destes pontos:

Edição muito recente: o ciclo automático ainda não rodou. A sincronização manual resolve;

o ciclo automático ainda não rodou. A sincronização manual resolve; Formato fora da sincronização: PDFs, arquivos do computador e links não acompanham o original e precisam ser substituídos;

PDFs, arquivos do computador e links não acompanham o original e precisam ser substituídos; Conteúdo já gerado: notas salvas e materiais criados no Estúdio, como resumos em áudio, não são refeitos sozinhos. Após mudanças grandes na fonte, é preciso gerá-los de novo;

notas salvas e materiais criados no Estúdio, como resumos em áudio, não são refeitos sozinhos. Após mudanças grandes na fonte, é preciso gerá-los de novo; Alteração em comentário ou nota de rodapé: o Gemini Notebook não importa esses elementos dos arquivos do Google, então mudanças feitas neles não chegam à IA;

o Gemini Notebook não importa esses elementos dos arquivos do Google, então mudanças feitas neles não chegam à IA; Acesso removido ou arquivo excluído: a fonte fica inativa e deixa de ser usada nas respostas. A lista de fontes exibe um link para pedir acesso ou remover o item.

Fontes inativas continuam contando para o limite do plano. Na versão sem custo, cada notebook comporta até 50 fontes, e cada uma pode ter até 500 mil palavras.