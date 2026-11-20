Gemini Notebook: fontes importadas do Google Drive atualizam sozinhas e contam com opção de sincronização manual (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 17h00.
O Gemini Notebook (antigo NotebookLM) atualiza sozinho, em intervalos de alguns minutos, os Documentos, Planilhas e Apresentações do Google importados do Drive. Para garantir que a IA leia a versão nova logo após uma edição, basta abrir a fonte e clicar em "Clique para sincronizar com o Google Drive". PDFs, links e arquivos enviados do computador não sincronizam e precisam ser substituídos.
Quem edita um documento no Google Drive e, em seguida, faz uma pergunta ao Gemini Notebook (antigo NotebookLM) pode receber uma resposta baseada na versão anterior do arquivo. Desde maio de 2026, a plataforma sincroniza as fontes do Drive de forma automática, mas a atualização acontece em intervalos de alguns minutos, e não no instante da edição, segundo a Central de Ajuda do Google.
A regra vale para Documentos, Planilhas e Apresentações do Google. PDFs, links e arquivos enviados do computador continuam como cópias fixas. Para quem não quer esperar o ciclo automático, a própria fonte tem um botão de sincronização manual.
A dúvida ganhou peso com a adoção de IA no trabalho: 71% dos profissionais brasileiros usam assistentes de IA na rotina, contra 63% na média da América Latina, segundo a edição de 2026 do estudo Work:InProgress, do Google Cloud com a IDC e a Provokers.
Até maio de 2026, a plataforma criava uma cópia do arquivo no momento da importação. Edições posteriores no Drive não chegavam ao notebook, e o usuário precisava sincronizar a fonte à mão ou enviá-la de novo.
Em 26 de maio de 2026, o Google anunciou a sincronização automática com o Drive. O recurso vale para clientes do Google Workspace e para contas pessoais com acesso à plataforma, sem configuração adicional. A liberação foi gradual, com prazo de até 15 dias para chegar a todas as contas.
Com a mudança, o Gemini Notebook verifica as fontes do Drive em intervalos de alguns minutos, e as alterações feitas no documento original aparecem quando o usuário abre o notebook. A sincronização também acompanha exclusões e mudanças de permissão: se o arquivo for apagado ou o acesso for revogado, a fonte fica inativa.
O tipo de arquivo define o comportamento da fonte após uma edição:
Um PDF salvo no Drive, portanto, não se comporta como um Documento Google. Quem precisa que o notebook acompanhe revisões contínuas deve trabalhar com os formatos nativos do Google Workspace.
A sincronização manual serve para quem editou o arquivo há pouco e precisa de uma resposta imediata. O passo a passo é:
A opção aparece quando o arquivo original sofreu alterações desde a última vez que a fonte foi aberta. Se ela não estiver visível logo após a edição, aguarde alguns minutos e recarregue a página do notebook.
Um teste com documento fictício separa dois momentos: a edição no Drive e a leitura dessa edição pelo notebook. O roteiro sugerido é:
Em documentos reais, uma pergunta de controle cumpre o mesmo papel antes de uma análise importante. Um comando como "Com base na versão atual desta fonte, o que diz a seção de prazos?" seguido do pedido para citar o trecho mostra se o conteúdo sincronizado é o mais recente.
Quando a IA insiste no conteúdo anterior, a causa costuma estar em um destes pontos:
Fontes inativas continuam contando para o limite do plano. Na versão sem custo, cada notebook comporta até 50 fontes, e cada uma pode ter até 500 mil palavras.
Sim, para Documentos, Planilhas e Apresentações do Google importados do Drive. A atualização ocorre em intervalos de alguns minutos e pode ser forçada pela opção "Clique para sincronizar com o Google Drive", dentro da fonte.
Não. Segundo o Google, a sincronização automática vale para contas do Google Workspace e contas pessoais com acesso à plataforma, sem ajuste do usuário.
Não. PDFs enviados do computador ficam como cópia fixa. Para usar uma versão revisada, remova a fonte antiga e envie o arquivo novo.
Não. A plataforma não edita nem exclui os arquivos originais do Drive. Diferenças de formatação na visualização da fonte também não mudam o documento.
É preciso ter acesso de visualização ou superior ao arquivo. Se o acesso for revogado, a fonte fica inativa no notebook.
A fonte deixa de ser usada nas respostas e no Estúdio, mas continua contando para o limite de fontes até ser removida da lista.