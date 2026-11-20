O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA)realiza uma sessão extraordinária nesta sexta-feira, 20, para debater uma proposta que busca acionar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) — conhecido como Tratado do Rio — no combate coordenado ao crime organizado transnacional, segundo a agência AFP.

Apresentado por 12 países, o projeto de resolução classifica o tráfico transnacional de drogas e o terrorismo como ameaças que podem pôr em perigo a paz regional, nos termos do artigo 6 do tratado. O texto propõe convocar uma reunião extraordinária de chanceleres em até 75 dias para avaliar "possíveis ações diplomáticas, jurídicas ou outras que não impliquem o uso da força armada".

O peso do "Escudo das Américas"

A iniciativa parte do Escudo das Américas, aliança de segurança criada em março por iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o jornal chileno El Mostrador, o pedido formal à OEA tem o respaldo de 12 dos 19 Estados-partes do TIAR — Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Trinidad e Tobago —, além do apoio de Bolívia, Equador e Guiana, que não integram o tratado.

Brasil e México não fazem parte do bloco. Embora o texto na OEA descarte ações armadas e garanta que nenhum Estado-membro será alvo, a AFP ressalta que a aliança liderada por Washington não exclui o uso da força contra cartéis classificados como "terroristas". Desde setembro de 2025, os EUA conduzem ataques contra embarcações suspeitas no Caribe e no Pacífico e apoiam operações militares de aliados.

O que é o TIAR

Assinado no Rio de Janeiro em 1947, no início da Guerra Fria, o TIAR é um pacto de defesa mútua que permite aos 19 países signatários criar um órgão de consulta diante de ameaças comuns. Segundo a AFP, o mecanismo já foi acionado em 1962, para excluir Cuba do Sistema Interamericano, e em 2019, para analisar a crise na Venezuela e adotar medidas contra ligados ao governo de Nicolás Maduro.