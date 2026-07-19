Terremoto deixa ao menos seis mortos e mais de 30 feridos no Peru

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas após um terremoto no Peru atingir a região de Junín, na serra central do país, na noite de sábado, 18.

O abalo, de magnitude 5,1, foi seguido por uma réplica de 3,7 e causou danos em hospitais, residências, na rede elétrica e em monumentos históricos, segundo autoridades peruanas.

O Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) informou que todas as mortes ocorreram no distrito de Chongos Bajo, o mais afetado pelo tremor. De acordo com o vice-ministro da Saúde, Henry Rebaza, 26 pessoas já receberam alta após atendimento médico, enquanto outras seis seguem internadas.

Equipes de saúde e resgate foram mobilizadas para atender a população. O governo peruano enviou um hospital móvel e reforçou o atendimento com cerca de 100 profissionais, entre médicos, enfermeiros e brigadistas.

Distrito concentrou os maiores danos

Segundo o Indeci, Chongos Bajo registrou danos em residências, estabelecimentos de saúde, na rede de transmissão de energia elétrica e em estruturas turísticas.

Em Huancayo, capital da região de Junín, o Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión recebeu parte dos feridos, mas também sofreu danos estruturais. O Hospital Regional Materno Infantil El Carmen foi outro centro de saúde afetado pelo terremoto.

Além dos prejuízos à infraestrutura, o tremor provocou a queda da cruz de pedra de Cani Cruz de Chongos Alto e desmoronamentos no Antigo Convento de Santiago de León, dois pontos históricos da região.

O primeiro terremoto ocorreu às 21h24 (horário local), com epicentro a sete quilômetros ao sul de Chongos Bajo e profundidade de 24 quilômetros. Dezessete minutos depois, uma réplica de magnitude 3,7 foi registrada a 14 quilômetros da mesma localidade.

As autoridades seguem monitorando a situação e avaliando a extensão dos danos causados pelo terremoto.

*Com EFE