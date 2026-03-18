Posso levar água ao Lollapalooza 2026? Veja regras sobre entrada com garrafas no festival

O Lollapalooza 2026 acontece entre os dias 20 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival reúne artistas nacionais e internacionais e deve atrair milhares de pessoas durante três dias de shows.

Nesta edição, nomes como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Tyler, The Creator estão entre as atrações principais do line-up. Também se apresentam artistas como Doechii, Deftones, Marina Diamandis, Skrillex, Lewis Capaldi, Lorde e Addison Rae.

Para quem pretende acompanhar os shows no evento, é importante conhecer as regras sobre o que pode e o que não pode levar para dentro do festival, incluindo garrafas de água e alimentos.

Pode levar água ao Lollapalooza 2026?

Sim. O público pode entrar no festival com garrafas de água de plástico, desde que sejam transparentes, flexíveis e sem tampa.

A organização permite recipientes com capacidade de até 500 ml. Garrafas de vidro, metal ou recipientes maiores não são autorizados.

Além disso, o evento conta com pontos de hidratação espalhados pelo Autódromo de Interlagos, onde o público pode reabastecer água durante o festival.

Como se preparar para o calor no festival?

Quem vai passar várias horas no Lollapalooza deve tomar alguns cuidados para evitar desconforto durante o evento.

Entre as recomendações estão:

manter-se hidratado ao longo do dia

usar protetor solar

levar óculos escuros

usar chapéu ou boné

optar por roupas leves e confortáveis

Alimentos leves, como frutas e sanduíches simples, também podem ajudar a manter a energia durante os shows.

O que é permitido levar ao Lollapalooza 2026?

Alguns itens pessoais são permitidos para garantir conforto ao público durante o festival.

Entre os objetos liberados estão:

protetor labial

capa de chuva

álcool em gel pequeno (até 50 ml)

canga

câmera portátil simples (sem lente removível)

mochila ou bolsa pequena

Também é permitido levar alguns alimentos.

Entre eles:

alimentos industrializados lacrados (como biscoitos ou barras de cereal)

frutas cortadas em embalagem transparente e flexível

sanduíches em embalagem tipo zip-lock

Cada pessoa pode entrar com até cinco itens alimentícios.

O que não pode levar ao Lollapalooza?

Alguns objetos são proibidos por questões de segurança e organização do evento.

Entre os itens vetados estão:

garrafas de vidro ou metal

recipientes com mais de 500 ml

copos térmicos

latas ou bebidas trazidas de fora

embalagens rígidas com tampa

bastões de selfie

drones ou câmeras profissionais sem autorização

armas de qualquer tipo

objetos pontiagudos ou perfurantes

fogos de artifício ou substâncias inflamáveis

cadeiras ou banquinhos

capacetes

guarda-chuvas grandes

Também não é permitida a entrada com objetos que possam comprometer a circulação ou a visibilidade do público dentro do festival.

Itens com finalidade comercial não autorizada ou que exibam mensagens ofensivas também serão barrados. Na chegada ao Autódromo de Interlagos, todos os visitantes passam por revista de segurança, e objetos proibidos podem ser retidos ou descartados na entrada.