Posso levar água ao Lollapalooza 2026? Veja regras sobre entrada com garrafas no festival

Lollapalooza: festival de música acontece entre os dias 20 e 22 de março ( Daniel Deák/ SPTuris)
Redatora
Publicado em 18 de março de 2026 às 06h05.
O Lollapalooza 2026 acontece entre os dias 20 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival reúne artistas nacionais e internacionais e deve atrair milhares de pessoas durante três dias de shows.
Nesta edição, nomes como Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Tyler, The Creator estão entre as atrações principais do line-up. Também se apresentam artistas como Doechii, Deftones, Marina Diamandis, Skrillex, Lewis Capaldi, Lorde e Addison Rae.
Para quem pretende acompanhar os shows no evento, é importante conhecer as regras sobre o que pode e o que não pode levar para dentro do festival, incluindo garrafas de água e alimentos.
Sim. O público pode entrar no festival com garrafas de água de plástico, desde que sejam transparentes, flexíveis e sem tampa.
A organização permite recipientes com capacidade de até 500 ml. Garrafas de vidro, metal ou recipientes maiores não são autorizados.
Além disso, o evento conta com pontos de hidratação espalhados pelo Autódromo de Interlagos, onde o público pode reabastecer água durante o festival.
Quem vai passar várias horas no Lollapalooza deve tomar alguns cuidados para evitar desconforto durante o evento.
Entre as recomendações estão:
Alimentos leves, como frutas e sanduíches simples, também podem ajudar a manter a energia durante os shows.
Alguns itens pessoais são permitidos para garantir conforto ao público durante o festival.
Entre os objetos liberados estão:
Também é permitido levar alguns alimentos.
Entre eles:
Cada pessoa pode entrar com até cinco itens alimentícios.
Alguns objetos são proibidos por questões de segurança e organização do evento.
Entre os itens vetados estão:
Também não é permitida a entrada com objetos que possam comprometer a circulação ou a visibilidade do público dentro do festival.
Itens com finalidade comercial não autorizada ou que exibam mensagens ofensivas também serão barrados. Na chegada ao Autódromo de Interlagos, todos os visitantes passam por revista de segurança, e objetos proibidos podem ser retidos ou descartados na entrada.