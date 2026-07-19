Yamal titular? Veja a escalação da Espanha para a final da Copa do Mundo

Uma das principais referências do meio-campo espanhol nos últimos anos, Pedri começará a partida no banco de reservas. Com isso, Fabián Ruiz segue entre os titulares ao lado de Rodri e Dani Olmo no setor central.

Confira a escalação da Espanha para a decisão:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.

Sem alterações significativas em relação aos confrontos mais recentes, Luis de la Fuente aposta na manutenção da estrutura que levou a Espanha à final, com Rodri como principal referência na proteção à defesa e Dani Olmo responsável pela articulação ofensiva.