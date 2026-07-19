Esporte

Fase de grupos copa 2026

Yamal titular? Veja a escalação da Espanha para a final da Copa do Mundo

Fabián Ruiz segue entre os titulares ao lado de Rodri e Dani Olmo no setor central

Torcida da Espanha no MetLife Stadium momentos antes da final da Copa do Mundo (Ronald Wittek/EFE)

Torcida da Espanha no MetLife Stadium momentos antes da final da Copa do Mundo (Ronald Wittek/EFE)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 15h32.

Última atualização em 19 de julho de 2026 às 15h33.

A Espanha está definida para a grande final da Copa do Mundo. Neste domingo, às 16h (de Brasília), a seleção comandada por Luis de la Fuente enfrenta a Argentina em busca do título. O treinador optou por manter a base da equipe que avançou pelas fases decisivas do mata-mata.

Uma das principais referências do meio-campo espanhol nos últimos anos, Pedri começará a partida no banco de reservas. Com isso, Fabián Ruiz segue entre os titulares ao lado de Rodri e Dani Olmo no setor central.

Confira a escalação da Espanha para a decisão:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.

Sem alterações significativas em relação aos confrontos mais recentes, Luis de la Fuente aposta na manutenção da estrutura que levou a Espanha à final, com Rodri como principal referência na proteção à defesa e Dani Olmo responsável pela articulação ofensiva.

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