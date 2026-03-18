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Lollapalooza 2026: pulseira ou aplicativo? Veja como ativar os ingressos

Bilhete eletrônico substitui formatos físicos e requer ativação antes da chegada ao evento

Lollapalooza: festival de música acontece entre os dias 20 e 22 de março ( Daniel Deák/ SPTuris)

Lollapalooza: festival de música acontece entre os dias 20 e 22 de março ( Daniel Deák/ SPTuris)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 18 de março de 2026 às 11h57.

O Lollapalooza 2026 acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e terá acesso prioritariamente digital. Nesta edição, o público não poderá utilizar ingressos impressos: a entrada será feita por meio de bilhete eletrônico vinculado ao titular.

De acordo com os termos oficiais do festival, o novo modelo substitui o formato tradicional e busca reforçar a segurança no controle de acesso. Pulseiras continuam sendo usadas apenas em áreas específicas, como setores premium.

Precisa de pulseira para entrar no Lollapalooza 2026?

Não. Para o público geral, o acesso ao Lollapalooza 2026 será feito exclusivamente com ingresso digital.

As pulseiras serão restritas a áreas exclusivas, como Lolla Lounge e Lolla Comfort, que possuem regras próprias de acesso e podem exigir validação adicional, como identificação e controle biométrico.

Além disso, todos os participantes devem portar documento oficial com foto, que pode ser solicitado a qualquer momento pela organização.

Como funciona o ingresso digital do Lollapalooza 2026?

O ingresso do Lollapalooza 2026 será emitido em formato digital e deverá ser apresentado diretamente no celular no momento da entrada no festival. O ticket fica armazenado no aplicativo Quentro, que funciona como a carteira oficial de ingressos do evento.

Não serão aceitas versões impressas, capturas de tela ou qualquer tipo de cópia.

O acesso é individual e vinculado ao titular, com verificação eletrônica nos portões. Em caso de tentativa de duplicação ou uso indevido, apenas o primeiro registro confirmado permitirá a entrada.

Além disso, ccada ingresso permite apenas uma entrada por dia e não possibilita retorno ao festival após a saída.

Passo a passo de como ativar o ingresso do Lollapalooza 2026

Para acessar o festival, é necessário ativar o ingresso digital e enviá-lo para o aplicativo Quentro antes do evento. Veja como fazer:

  • Acesse sua conta no site da Ticketmaster com login e senha
  • Vá até a aba “Meus pedidos”
  • Selecione o ingresso que deseja ativar
  • Informe o e-mail que será vinculado ao aplicativo Quentro
  • Confirme o envio dos ingressos para a conta escolhida

Depois disso:

  • Baixe o aplicativo Quentro no celular
  • Faça login com o mesmo e-mail informado
  • Insira o código de acesso enviado por e-mail
  • Visualize o ingresso diretamente no aplicativo

Após a ativação, o ingresso ficará armazenado no app e deverá ser apresentado no celular no dia do evento. Para o primeiro acesso, é necessário estar conectado à internet, mas depois disso não é preciso conexão para exibir o bilhete.

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