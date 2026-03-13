Lollapalooza 2026 divulga mapa oficial do festival; veja a estrutura

Lollapalooza: festival terá estrutura com quatro palcos e áreas de alimentação no Autódromo de Interlagos ( Daniel Deák/ SPTuris)
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Publicado em 13 de março de 2026 às 18h53.
Última atualização em 13 de março de 2026 às 18h55.
O Lollapalooza 2026 divulgou o mapa oficial do festival nesta sexta-feira, 13. O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A planta do evento mostra a distribuição dos palcos, áreas gastronômicas, espaços de descanso e serviços espalhados pelo circuito do autódromo, que receberá milhares de fãs ao longo dos três dias de shows.
Entre os destaques do Lollapalooza estão os quatro principais palcos do festival e as áreas dedicadas à experiência do público.
O mapa indica a presença de quatro palcos principais distribuídos pelo espaço do Autódromo de Interlagos:
Esses espaços concentram as apresentações musicais do festival e ficam posicionados em diferentes pontos do circuito para facilitar a circulação do público entre os shows.
O festival também contará com espaços voltados para alimentação e descanso. Um dos destaques do mapa é o Chef's Stage, área dedicada à gastronomia dentro do evento.
O público também encontrará bares, pontos de bebidas e áreas de convivência espalhados pelo espaço do festival.
O mapa mostra ainda a presença de diferentes serviços distribuídos pelo autódromo, incluindo:
Também estão indicados pontos de transporte, como áreas para táxis, aplicativos, ônibus e metrô/trem, além do espaço de embarque e desembarque do Lolla Transfer.
A organização recomenda que o público consulte o mapa oficial antes do evento para planejar o deslocamento entre os palcos e aproveitar melhor as atrações do festival.