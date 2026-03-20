Lollapalooza 2026: como funciona o Trem Expresso do festival

O Lollapalooza 2026 começa nesta sexta-feira, 20, e se estende até o domingo, 22, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Para chegar ao festival, o público pode utilizar diferentes opções de transporte, como metrô, trem, carro particular, transporte por aplicativo e serviços especiais disponibilizados para o evento.

Entre as alternativas disponíveis, o Trem Expresso do Lollapalooza é uma opção para quem busca um trajeto mais rápido e direto até o local. O serviço conecta estações estratégicas da cidade a um ponto próximo ao Autódromo, com menos paradas ao longo do percurso.

Como funciona o Trem Expresso do Lollapalooza 2026?

O embarque do Trem Expresso é feito nas estações Pinheiros e Morumbi-Claro, na Linha 9–Esmeralda. O trajeto segue com parada exclusiva na estação Cidade Dutra, que é a mais próxima do Autódromo de Interlagos durante o evento, com acesso a pé de cerca de 4 minutos até os portões.

O diferencial do serviço está na redução de paradas, o que permite uma viagem mais rápida em comparação ao trem regular. A operação ocorre ao longo dos três dias de evento, com horários organizados para atender à chegada e à saída do público.

Quais são os horários do Trem Expresso do Lollapalooza?

De acordo com a Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo, os horários para chegar ao festival variam conforme o dia, com mais opções no sábado e no domingo. As viagens de retorno são realizadas durante a madrugada, após o encerramento dos shows.

Sexta-feira, 20

Ida (Pinheiros): 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 15h30

Ida (Morumbi-Claro): 11h12, 12h12, 13h12, 14h12, 15h12, 15h42

Volta: 23h, 23h30, 0h, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30

Sábado, 21

Ida (Pinheiros): 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h

Ida (Morumbi-Claro): 11h12, 11h42, 12h12, 12h42, 13h12, 13h42, 14h12, 14h42, 15h12, 15h42, 16h12

Volta: 23h, 23h30, 0h, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30

Domingo, 22

Ida (Pinheiros): 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h

Ida (Morumbi-Claro): 11h12, 11h42, 12h12, 12h42, 13h12, 13h42, 14h12, 14h42, 15h12, 15h42, 16h12

Volta: 23h, 23h30, 0h, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30

Quanto custa o Trem Expresso?

O bilhete custa R$ 35 (ida e volta). A compra pode ser feita antecipadamente pela internet ou diretamente nas estações de embarque, conforme disponibilidade.

Além do Expresso, o público pode utilizar o serviço regular da Linha 9–Esmeralda, com desembarque na estação Autódromo, localizada a cerca de 15 minutos de caminhada até o evento.

Quais são as outras formas de chegar ao Lollapalooza 2026?

O acesso ao festival também pode ser feito por outros meios:

Metrô e CPTM : funcionamento 24 horas durante os dias do evento

: funcionamento 24 horas durante os dias do evento Carro e aplicativos : acesso permitido, sem estacionamento oficial

: acesso permitido, sem estacionamento oficial Lolla Transfer: ônibus executivo com desembarque dentro do Autódromo

O Lolla Transfer é a única opção que leva o público diretamente para dentro do festival, mas exige compra antecipada.