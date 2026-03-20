Lollapalooza 2026: como funciona o Trem Expresso do festival

Lollapalooza: festival de música acontece entre os dias 20 e 22 de março ( Daniel Deák/ SPTuris)
Redatora
Publicado em 20 de março de 2026 às 00h01.
O Lollapalooza 2026 começa nesta sexta-feira, 20, e se estende até o domingo, 22, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Para chegar ao festival, o público pode utilizar diferentes opções de transporte, como metrô, trem, carro particular, transporte por aplicativo e serviços especiais disponibilizados para o evento.
Entre as alternativas disponíveis, o Trem Expresso do Lollapalooza é uma opção para quem busca um trajeto mais rápido e direto até o local. O serviço conecta estações estratégicas da cidade a um ponto próximo ao Autódromo, com menos paradas ao longo do percurso.
O embarque do Trem Expresso é feito nas estações Pinheiros e Morumbi-Claro, na Linha 9–Esmeralda. O trajeto segue com parada exclusiva na estação Cidade Dutra, que é a mais próxima do Autódromo de Interlagos durante o evento, com acesso a pé de cerca de 4 minutos até os portões.
O diferencial do serviço está na redução de paradas, o que permite uma viagem mais rápida em comparação ao trem regular. A operação ocorre ao longo dos três dias de evento, com horários organizados para atender à chegada e à saída do público.
De acordo com a Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo, os horários para chegar ao festival variam conforme o dia, com mais opções no sábado e no domingo. As viagens de retorno são realizadas durante a madrugada, após o encerramento dos shows.
Sexta-feira, 20
Sábado, 21
Domingo, 22
O bilhete custa R$ 35 (ida e volta). A compra pode ser feita antecipadamente pela internet ou diretamente nas estações de embarque, conforme disponibilidade.
Além do Expresso, o público pode utilizar o serviço regular da Linha 9–Esmeralda, com desembarque na estação Autódromo, localizada a cerca de 15 minutos de caminhada até o evento.
O acesso ao festival também pode ser feito por outros meios:
O Lolla Transfer é a única opção que leva o público diretamente para dentro do festival, mas exige compra antecipada.