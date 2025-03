Lollapalooza 2025: como funciona o trem expresso até o festival?

Os fãs de música estão ansiosos para o Lollapalooza 2025, que é realizado a partir desta sexta, 28, e se estende até o domingo, 30. O Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, é palco da edição.

A melhor opção para chegar ao festival é por transporte público. O Lollapalooza, em uma parceria com a CCR (ViaMobilidade linhas 8 e 9), CPTM e Metrô, disponibilizará as linhas de trem e metrô por 24 horas. A Estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda terá operação especial para conduzir os fãs até o Autódromo.

Nos dias de evento, a empresa de mobilidade oferece ainda o ‘Expresso Autódromo’, um trem que com hora marcada e menos paradas até o evento. O expresso tem valor de R$ 30 e pode ser adquirido pelo site www.passaporte.viamobilidade.com.br.

De acordo com a ViaMobilidade, a proposta é ‘oferecer uma alternativa mais rápida e confortável para quem busca praticidade, sem afetar o funcionamento da linha regular’.

Outra opção de chegada no festival através do Lolla Express, serviços de ônibus urbano, que oferece diversos pontos de embarque na cidade. O transporte desembarca em frente ao Portão A, um dos acessos principais do público.

Já o Lolla Transfer, transporte oficial em ônibus executivo, deixará os fãs dentro do Autódromo. A saída acontece em diferente pontos em SP, com partidas com horário marcado e opções de horário de retorno. Vale ressaltar que este é o único Transfer Oficial do LollaBR.

As ruas do entorno do Autódromo estarão bloqueadas para entrada de veículos não identificados, incluindo carros de aplicativo e táxis.

Operação 24 Horas Lollapalooza

ViaMobilidade - Linhas 8 e 9 (Trem)

Estação Autódromo aberta 24h nos dias do evento;

Demais estações das Linhas 4, 5, 8 e 9 abertas para desembarque e integrações 24h nos dias do evento.

Trem Expresso

Meeting Point Estação Pinheiros;

Embarque possível também na estação Morumbi-Claro;

Tempo previsto de viagem: 30 minutos;

Preço ida e volta: R$ 30;

Venda antecipada no link

CPTM

Operação 24h nos 3 dias de evento;

Entre 4h e 24h a operação acontece normalmente;

Entre 24h e 4h todas as estações abertas apenas para desembarque.

Metrô

Operação 24 horas nos 3 dias de evento.

Entre 24h e 4h40, estações abertas apenas para desembarque de passageiros.

Lolla Express

Pontos de Embarque:

Terminal Barra Funda: Rua Aloysio Biondi s/n - Barra Funda (R$ 40)

Al. Casa Branca x Pça Alexandre de Gusmão (R$ 40)

Pão de Açúcar Panamby: Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi (R$ 30)

Lolla Transfer

Pontos de Embarque: