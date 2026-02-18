ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Como a Motiva antecipou em oito anos sua meta climática e redesenha plano para crescer sem poluir

“O desafio agora é manter a trajetória de descarbonização enquanto a empresa cresce”, diz a VP de sustentabilidade à EXAME, após a companhia cortar 61% de suas emissões

Além das concessões rodoviárias, a Motiva opera trens metropolitanos como a Linha 9-Esmeralda na capital paulista (ViaMobilidade /Divulgação)

Além das concessões rodoviárias, a Motiva opera trens metropolitanos como a Linha 9-Esmeralda na capital paulista (ViaMobilidade /Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12h30.

Cada novo ativo precisa nascer sustentável, eletrificado e abastecido por energia renovável. Esse princípio passou a orientar todas as decisões estratégicas da Motiva, maior empresa brasileira de mobilidade e infraestrutura que acaba de antecipar em oito anos sua meta climática.

O grupo reduziu em 61% suas emissões de gases de efeito estufa, superando com folga o compromisso originalmente estabelecido para 2033, que previa um corte de 50% nos escopos 1 e 2.

A conquista não é simples em um setor intensivo em carbono, com grandes obras e operações complexas. Para chegar lá, a companhia promoveu uma profunda revisão de processos, redesenhou sua matriz energética, acelerou a eletrificação e colocou a agenda climática no centro da estratégia de negócios.

Em entrevista exclusiva à EXAME, a VP de sustentabilidade da Motiva, Raquel Cardoso, contou que a antecipação e superação da meta reflete uma mudança estrutural.

Nos últimos anos, o investimento pesado foi na migração para fontes renováveis, na modernização de sistemas, na eficiência energética e na descarbonização de suas operações. Hoje, praticamente toda a energia consumida vem de fontes limpas, e os novos empreendimentos já nascem obrigatoriamente dentro deste padrão.

Para a executiva, não faz mais sentido incorporar ativos que não estejam preparados para uma economia de baixo carbono.

"Sustentabilidade deixou de ser um diferencial reputacional para se tornar um critério central de investimento”, destaca.

Raquel Cardoso se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de vice-presidente na companhia e em 2026 passou a liderar um guarda-chuva ampliado da agenda ESG  (Divulgação)

Plano é crescer sem poluir mais

O tamanho da operação ajuda a dimensionar o impacto da virada. A Motiva é hoje a maior consumidora de energia do estado de São Paulo e opera ativos intensivos em eletricidade, como trens e sistemas de mobilidade urbana que transportam milhões de passageiros todos os dias.

É o caso da operação da Linha 9–Esmeralda, em São Paulo, por meio da concessionária ViaMobilidade, que também opera a Linha 8–Diamante.

Na maior metrópole brasileira, cada ganho de eficiência energética e megawatt-hora contratado de fontes limpas se traduzem em redução direta da pegada de carbono em larga escala.

“O desafio agora é manter a trajetória de descarbonização enquanto a empresa cresce. O plano é crescer, mas com inteligência climática, eficiência energética e escolhas sustentáveis desde a concepção dos projetos”, garante Raquel.

Esse protagonismo ganha ainda mais relevância em um setor que responde por cerca de 11% das emissões nacionais de gases de efeito estufa.

Para alavancar a transição rumo à economia de baixo carbono, a companhia lidera a Coalizão para Descarbonização dos Transportes, iniciativa que reúne mais de 50 organizações brasileiras e prevê até R$ 600 bilhões em investimentos sustentáveis. 

O redesenho do plano climático acompanha a ambição de crescimento do grupo nos próximos anos.

Entre as frentes prioritárias estão a eletrificação de frotas e equipamentos, o uso intensivo de dados para gestão energética, a incorporação de tecnologias mais eficientes e a ampliação do uso de energia renovável de longo prazo.

“Cada decisão de investimento passa agora por uma lente climática. A pergunta não é apenas se o projeto é financeiramente viável, mas se ele é compatível com a nossa trajetória”, explica Raquel.

Na prática, isso significa transformar a transição energética em vantagem competitiva. Ao antecipar metas e internalizar o custo do carbono em seu planejamento, a Motiva quer se posicionar melhor para acessar financiamentos verdes, reduzir riscos regulatórios e atrair investidores atentos à agenda verde. 

 “Estamos falando de um novo modelo de crescimento. Não é mais possível expandir ignorando o impacto ambiental", destaca a VP.

O maior gargalo: a cadeia de valor

Se nos escopos 1 e 2 — emissões diretas e consumo de energia — os avanços já são robustos, o maior foco agora está no escopo 3, que engloba toda a cadeia de valor, de fornecedores e obras à logística, passando pela operação terceirizada e pelo ciclo de vida dos ativos.

É nesse pilar que se concentram “o grosso do impacto” e também “a maior parte do problema e da complexidade”, destacou Raquel.

“Reduzir o escopo 3 exige transformar cadeias inteiras, engajar fornecedores, rever contratos, induzir inovação e criar novos padrões de mercado”, afirma Raquel.

A estratégia envolve critérios climáticos mais rígidos nas compras, exigências ambientais nos contratos, estímulo à descarbonização do setor e parcerias para desenvolvimento de novas tecnologias.

“A transição climática não é um projeto com começo, meio e fim. É uma jornada permanente. O futuro da infraestrutura será necessariamente limpo, eficiente e resiliente", conclui a VP da Motiva.

  • Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG

    1/45 Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG (Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)

  • Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    2/45 Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    3/45 LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio

    4/45 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio (3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)

  • SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio

    5/45 SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio (SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)

  • Kepler Weber: empresa encerrou terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 51,6 milhões, uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado

    6/45 Kepler Weber: empresa encerrou terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 51,6 milhões, uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado (Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)

  • Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas

    7/45 Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas (Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    8/45 Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    9/45 Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    10/45 Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Magazine Luiza)

  • Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    11/45 Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos.

    12/45 Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos. (Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    13/45 Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    14/45 WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    15/45 Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário

    16/45 MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário (MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    17/45 Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    18/45 Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Copel: vencedora na categoria Energia

    19/45 Copel: vencedora na categoria Energia (Copel: vencedora na categoria Energia)

  • Isa Energia: destaque na categoria Energia

    20/45 Isa Energia: destaque na categoria Energia (Isa Energia: destaque na categoria Energia)

  • Cemig: destaque na categoria Energia

    21/45 Cemig: destaque na categoria Energia (Cemig: destaque na categoria Energia)

  • Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza

    22/45 Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza (Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    23/45 Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    24/45 Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia

    25/45 Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia (Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)

  • ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    26/45 ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    27/45 Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário

    28/45 Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário (Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)

  • C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi

    29/45 C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi (C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)

  • Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo

    30/45 Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo (Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)

  • Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    31/45 Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    32/45 Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    33/45 Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico

    34/45 Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico (Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas

    35/45 Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas (Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico

    36/45 Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico (Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde

    37/45 Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde (Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)

  • Sabin: destaque na categoria Saúde

    38/45 Sabin: destaque na categoria Saúde (Sabin: destaque na categoria Saúde)

  • Fleury: destaque na categoria Saúde

    39/45 Fleury: destaque na categoria Saúde (Fleury: destaque na categoria Saúde)

  • EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística

    40/45 EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística (EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)

  • Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística

    41/45 Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística (Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística

    42/45 Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística (Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    43/45 Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    44/45 Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    45/45 Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasSetor de transporteEmissões de CO2MobilidadeInfraestruturaEnergia renovável

Mais de ESG

O desafio invisível dos grandes eventos: para onde vai o lixo do Carnaval?

Carnaval de SP: catadores são protagonistas da economia circular em festa de R$ 7,3 bi

Mulheres na ciência: brasileiras lideram prêmio que reconhece soluções de inovação industrial

O calor não é igual para todos: a desigualdade térmica nas cidades brasileiras

Mais na Exame

Brasil

Alerta laranja: Inmet e Defesa Civil reforçam risco de temporais em SP

Carreira

O poder da ‘agenda vazia’: a prática do líder da Tommy Hilfiger Brasil para ser mais produtivo

Negócios

Havan fatura R$ 18,5 bi em 2025 — e tem o maior lucro da história

Mercados

Bolsas de NY sobem com dados fortes dos EUA; ADR da Vale reage após tombo