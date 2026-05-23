Dia Nacional do Café: dicas, lançamentos e eventos para celebrar a data

Celebrado em 24 de maio, o Dia Nacional do Café marca o início da colheita no país. A data, criada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), é um convite para valorizar histórias, aromas e sabores que nascem do grão. Confira os lançamentos, passeios e novidades para aproveitar a data.

Café surreal

A nova sede da Pinakotheke São Paulo, que deixa o Morumbi rumo a Higienópolis, na região central da capital paulista, estreia com a exposição “Surrealismos: arte para além da razão”, com curadoria de Max Perlingeiro e Tadeu Chiarelli. A mostra revisita o legado do movimento vanguardista por meio de cerca de 100 obras de 60 artistas europeus, latino-americanos, norte-americanos e caribenhos, entre eles Pablo Picasso, Joan Miró, Tarsila do Amaral e Tunga.

Em parceria com a Pinakotheke São Paulo, Orfeu Cafés Especiais — marca que cultiva grãos selecionados em fazendas localizadas nas montanhas do sul de Minas Gerais — lança o microlote Surrealismos. Disponível desde 16 de maio, a edição limitada celebra a inauguração da nova sede e presta homenagem ao centenário do movimento surrealista.

Orfeu Cafés Especiais lança Microlote em homenagem ao centenário do Surrealismo (Livia Wu/Divulgação)

O microlote (R$ 45,50 – 250g) é produto do cultivo em terroir privilegiado, no Sul de Minas Gerais, e elaborado com a variedade Catucaí, que proporciona aromas envolventes, com doçura marcante, de acidez cítrica e elegante, corpo cremoso e finalização persistente. A embalagem dialoga com o movimento artístico e sugere múltiplas leituras ao olhar, de valorização ao detalhe e das escolhas de cores, texturas e na tipografia que equilibra precisão e poesia.

A relação entre Orfeu e a arte faz parte da história e da identidade da marca. Ao longo dos anos, Orfeu desenvolveu projetos e edições especiais inspirados por grandes movimentos artísticos e nomes da cultura brasileira, entendendo o café como uma experiência sensorial capaz de dialogar com estética, criatividade e emoção.

Pinakotheke:

Exposição “Surrealismos: arte para além da razão”

Pinakotheke São Paulo, Higienópolis

18 de maio a 15 de agosto de 2026 — Entrada gratuita

Rua Minas Gerais 246, Higienópolis, São Paulo/SP

Walking Tour pelo centro de São Paulo

No dia 24 de maio, em comemoração ao Dia Nacional do Café, o Shopping Light promove uma edição especial e gratuita do Walking Tour pelo centro de São Paulo, conectando a história do grão à arquitetura, à economia e à formação da capital paulista.

A experiência convida o público a redescobrir marcos históricos da cidade a partir da cultura cafeeira, em um roteiro que mistura memória, curiosidades e patrimônio urbano.

O roteiro especial propõe um mergulho na importância econômica e cultural do café na formação paulistana. O percurso mostra como a bebida esteve diretamente ligada à ocupação urbana, influenciando a criação de marcos arquitetônicos e espaços que, até hoje, são símbolos do polo financeiro e social de São Paulo. Durante o passeio, os participantes conhecerão curiosidades e transformações ligadas a esse legado, conectando o passado cafeeiro ao presente das ruas centrais.

Serviço

Walking Tour (Edição Especial Dia do Café e Edição Tradicional)

Data: 24 de maio (Especial Dia do Café)

Horário: Das 9h45 às 13h15

Ponto de Encontro: Praça de Eventos – Térreo do Shopping Light (em frente à Sodiê Doces, Kopenhagen e Casa Bauducco)

Endereço: Rua Formosa, 157 – Centro Histórico, São Paulo/SP

Inscrições: Gratuitas via Sympla

Sabores do café

Localizada no Itaim Bibi, a Casa Hario é referência em cafés de qualidade, incluindo grãos premiados e técnicas elaboradas. Com um menu repleto de opções, os clientes podem experimentar o Tiramisù Latte (R$ 28), feito com café filtrado, leite e 1883 de Tiramisù, e o Cold Brew Shandy (R$ 28), finalizado com limonada mista.

Hario: oportunidade para apreciar preparações especiais com a bebida (Divulgação/Divulgação)

Para celebrar a data, vale pedir a experiência Um Café em Dois Métodos (R$ 48), que evidencia a influência dos métodos de preparo filtrado Hario NEO e Suiren no resultado da bebida, preparados com o grão especial Colinas. Já no bar, é possível encontrar o homenageado do dia no drinque autoral Kimono (R$ 39), feito com rum envelhecido, licor 43, cold brew de café, solução cítrica e 1883 de baunilha francesa.

CASA HARIO

Endereço: Rua Manuel Guedes, 426 – Itaim Bibi, São Paulo/SP.

Skincare com cafeína

A Mata São Paulo é um portal de experiências integrado à Cidade Matarazzo, a poucos passos da Avenida Paulista. Criada pelo empresário Alexandre Allard, reúne cultura, gastronomia, moda, design, bem-estar e economia regenerativa em um mesmo espaço.

Dentro do complexo está a Mata Lab, espaço dedicado a criadores de moda, beleza e design. Com 3.000 m² e mais de 300 marcas, propõe uma curadoria guiada pela autoralidade.

Na Mata Lab, a Amakos, marca brasileira de clean beauty, lança um produto a base de cafeína. O balm para olhos, combina fórmula natural com ativos amazônicos que ajudam a reduzir rugas, bolsas e olheiras, leva óleo de café verde, que estimula a circulação.

Amakos: marca brasileira de clean beauty (Divulgação/Divulgação)

A composição também traz óleo de açaí, rico em antioxidantes que protegem a pele dos radicais livres, além de óleo de pracaxi, responsável por hidratação e regeneração. O extrato de arnica ajuda a diminuir a inflamação e melhorar a circulação, enquanto o extrato de rosa, ativo biotecnológico antienvelhecimento, estimula a produção de colágeno, trazendo firmeza e vitalidade à pele.

MATA LAB

Endereço: Mata São Paulo — Alameda Rio Claro, 260, Bela Vista, São Paulo/SP

Disponível por R$ 139,00 na Mata Lab