Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Dia Nacional do Café: dicas, lançamentos e eventos para celebrar a data

Celebrado amanhã, 24 de maio, a data marca o início da colheita do grão no Brasil

Café: a data é uma oportunidade para apreciar a bebida de diferentes maneiras (Carolina Gehlen/Exame)

Café: a data é uma oportunidade para apreciar a bebida de diferentes maneiras (Carolina Gehlen/Exame)

Carolina Gehlen
Carolina Gehlen

Head of Design

Publicado em 23 de maio de 2026 às 11h57.

Celebrado em 24 de maio, o Dia Nacional do Café marca o início da colheita no país. A data, criada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), é um convite para valorizar histórias, aromas e sabores que nascem do grão. Confira os lançamentos, passeios e novidades para aproveitar a data.

Café surreal

A nova sede da Pinakotheke São Paulo, que deixa o Morumbi rumo a Higienópolis, na região central da capital paulista, estreia com a exposição “Surrealismos: arte para além da razão”, com curadoria de Max Perlingeiro e Tadeu Chiarelli. A mostra revisita o legado do movimento vanguardista por meio de cerca de 100 obras de 60 artistas europeus, latino-americanos, norte-americanos e caribenhos, entre eles Pablo Picasso, Joan Miró, Tarsila do Amaral e Tunga.

Em parceria com a Pinakotheke São Paulo, Orfeu Cafés Especiais — marca que cultiva grãos selecionados em fazendas localizadas nas montanhas do sul de Minas Gerais — lança o microlote Surrealismos. Disponível desde 16 de maio, a edição limitada celebra a inauguração da nova sede e presta homenagem ao centenário do movimento surrealista.

Orfeu Cafés Especiais lança Microlote em homenagem ao centenário do Surrealismo (Livia Wu/Divulgação)

O microlote (R$ 45,50 – 250g) é produto do cultivo em terroir privilegiado, no Sul de Minas Gerais, e elaborado com a variedade Catucaí, que proporciona aromas envolventes, com doçura marcante, de acidez cítrica e elegante, corpo cremoso e finalização persistente. A embalagem dialoga com o movimento artístico e sugere múltiplas leituras ao olhar, de valorização ao detalhe e das escolhas de cores, texturas e na tipografia que equilibra precisão e poesia.

A relação entre Orfeu e a arte faz parte da história e da identidade da marca. Ao longo dos anos, Orfeu desenvolveu projetos e edições especiais inspirados por grandes movimentos artísticos e nomes da cultura brasileira, entendendo o café como uma experiência sensorial capaz de dialogar com estética, criatividade e emoção.

Pinakotheke:
Exposição “Surrealismos: arte para além da razão”
Pinakotheke São Paulo, Higienópolis
18 de maio a 15 de agosto de 2026 — Entrada gratuita
Rua Minas Gerais 246, Higienópolis, São Paulo/SP

Walking Tour pelo centro de São Paulo

No dia 24 de maio, em comemoração ao Dia Nacional do Café, o Shopping Light promove uma edição especial e gratuita do Walking Tour pelo centro de São Paulo, conectando a história do grão à arquitetura, à economia e à formação da capital paulista.

A experiência convida o público a redescobrir marcos históricos da cidade a partir da cultura cafeeira, em um roteiro que mistura memória, curiosidades e patrimônio urbano.

O roteiro especial propõe um mergulho na importância econômica e cultural do café na formação paulistana. O percurso mostra como a bebida esteve diretamente ligada à ocupação urbana, influenciando a criação de marcos arquitetônicos e espaços que, até hoje, são símbolos do polo financeiro e social de São Paulo. Durante o passeio, os participantes conhecerão curiosidades e transformações ligadas a esse legado, conectando o passado cafeeiro ao presente das ruas centrais.

Serviço
Walking Tour (Edição Especial Dia do Café e Edição Tradicional)
Data: 24 de maio (Especial Dia do Café)
Horário: Das 9h45 às 13h15
Ponto de Encontro: Praça de Eventos – Térreo do Shopping Light (em frente à Sodiê Doces, Kopenhagen e Casa Bauducco)
Endereço: Rua Formosa, 157 – Centro Histórico, São Paulo/SP
Inscrições: Gratuitas via Sympla

Sabores do café

Localizada no Itaim Bibi, a Casa Hario é referência em cafés de qualidade, incluindo grãos premiados e técnicas elaboradas. Com um menu repleto de opções, os clientes podem experimentar o Tiramisù Latte (R$ 28), feito com café filtrado, leite e 1883 de Tiramisù, e o Cold Brew Shandy (R$ 28), finalizado com limonada mista.

Hario: oportunidade para apreciar preparações especiais com a bebida (Divulgação/Divulgação)

Para celebrar a data, vale pedir a experiência Um Café em Dois Métodos (R$ 48), que evidencia a influência dos métodos de preparo filtrado Hario NEO e Suiren no resultado da bebida, preparados com o grão especial Colinas. Já no bar, é possível encontrar o homenageado do dia no drinque autoral Kimono (R$ 39), feito com rum envelhecido, licor 43, cold brew de café, solução cítrica e 1883 de baunilha francesa.

CASA HARIO
Endereço: Rua Manuel Guedes, 426 – Itaim Bibi, São Paulo/SP.

Skincare com cafeína

A Mata São Paulo é um portal de experiências integrado à Cidade Matarazzo, a poucos passos da Avenida Paulista. Criada pelo empresário Alexandre Allard, reúne cultura, gastronomia, moda, design, bem-estar e economia regenerativa em um mesmo espaço.

Dentro do complexo está a Mata Lab, espaço dedicado a criadores de moda, beleza e design. Com 3.000 m² e mais de 300 marcas, propõe uma curadoria guiada pela autoralidade.

Na Mata Lab, a Amakos, marca brasileira de clean beauty, lança um produto a base de cafeína. O balm para olhos, combina fórmula natural com ativos amazônicos que ajudam a reduzir rugas, bolsas e olheiras, leva óleo de café verde, que estimula a circulação.

Amakos: marca brasileira de clean beauty (Divulgação/Divulgação)

A composição também traz óleo de açaí, rico em antioxidantes que protegem a pele dos radicais livres, além de óleo de pracaxi, responsável por hidratação e regeneração. O extrato de arnica ajuda a diminuir a inflamação e melhorar a circulação, enquanto o extrato de rosa, ativo biotecnológico antienvelhecimento, estimula a produção de colágeno, trazendo firmeza e vitalidade à pele.

MATA LAB
Endereço: Mata São Paulo — Alameda Rio Claro, 260, Bela Vista, São Paulo/SP
Disponível por R$ 139,00 na Mata Lab

Acompanhe tudo sobre:CaféLançamentosSão Paulo capital

Mais de Casual

Copa do Mundo 2026: quanto custa ir ao jogo do Brasil e Marrocos? Passagem, hotel e ingresso

Como The Macallan se tornou uma marca de luxo

Por que as grifes de luxo estão de olho nas quadras de tênis

Após 10 anos de busca, estas são as melhores casas de lamen de São Paulo

Mais na Exame

Mundo

Uganda confirma novos casos de ebola

Casual

Copa do Mundo 2026: quanto custa ir ao jogo do Brasil e Marrocos? Passagem, hotel e ingresso

Brasil

Eleitor está mais preocupado com Neymar na Copa do que com eleição, diz marqueteiro

Future of Money

Menos intermediários, mais eficiência operacional: onde o blockchain reduz custos