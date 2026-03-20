Lollapalooza Brasil 2026: saiba os horários dos shows desta sexta, 20

A organização do Lollapalooza Brasil 2026 divulgou os horários e a divisão de artistas por palcos para esta sexta-feira (20), primeiro dia do festival, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões abrem às 11h, e os shows começam ao meio-dia.

A programação reúne atrações distribuídas entre os palcos Budweiser, Samsung Galaxy, Flying Fish e Perry’s by Fiat.

Os horários podem sofrer alterações até a data do evento, e eventuais mudanças serão divulgadas pelos canais oficiais do festival.

No Palco Budweiser, a sexta-feira termina com o show de Sabrina Carpenter, após apresentações de Doechii e Blood Orange. No Palco Samsung Galaxy, os destaques da noite ficam por conta de Deftones e Interpol.

A sexta também traz shows de Kygo no Palco Perry’s by Fiat e de Men I Trust no Palco Flying Fish.

Horários e palcos – sexta-feira, 20

Palco Budweiser

12h45 – Stefanie

14h45 – Negra Li

16h55 – Blood Orange

19h05 – Doechii

21h30 – Sabrina Carpenter

Palco Samsung Galaxy

12h00 – 89 FM

13h40 – Terraplana

15h50 – Viagra Boys

18h00 – Interpol

20h10 – Deftones

Palco Flying Fish

12h45 – Worst

14h45 – Scalene

16h55 – Ruel

19h05 – Men I Trust

21h30 – Edson Gomes

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Camila Jun

13h00 – Bruna Strait

14h15 – Atkô

15h30 – Aline Rocha

16h45 – Horsegirl

18h00 – DJ Diesel (aka Shaq)

19h15 – Bunt.

20h30 – Ben Böhmer

22h15 – Kygo

Lollapalooza 2026: veja a programação para o primeiro dia de festival. (Divulgação/Lollapalooza)

Mapa do festival

O Lollapalooza 2026 divulgou o mapa oficial do festival nesta sexta-feira, 13. O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A planta do evento mostra a distribuição dos palcos, áreas gastronômicas, espaços de descanso e serviços espalhados pelo circuito do autódromo, que receberá milhares de fãs ao longo dos três dias de shows.