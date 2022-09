Lollapalooza 2023: ingressos podem passar dos R$ 3 mil; saiba como comprar

O Lollapalooza 2023 está cada vez mais próximo e os fãs já podem ir preparando o bolso. A Tickets for Fun, que comercializará os ingressos do evento, abriu hoje a pré-venda e divulgou os preços do festival, que ocorre nos dias 24, 25 e 25 de março do ano que vem.

Ao todo, são três modalidades de ingresso disponíveis na pré-venda: Lolla Pass (3 dias de evento), Lolla Lounge by Vivo (acesso a área VIP nos três dias de evento) e Lolla Comfort by next (três dias do evento em uma área exclusiva). O Lolla Day (um dia do festival) não entra nessa primeira etapa.

O ingresso antecipado é exclusivo para clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio. Para esses fãs, além dos 15% de desconto, há também a possibilidade de parcelamento em 5x sem juros.

LEIA TAMBÉM: Tudo o que sabemos sobre o Lollapalooza 2023; pré-venda começa em setembro



Quando começa a pré-venda do Lollapalooza 2023?

A pré-venda oficial pela Tickets for Fun começa nesta sexta-feira, 16, e vai até o dia 20 de setembro, terça-feira. Estão disponíveis os ingressos Lolla Pas, Lolla Lounge e Lolla Comfort.

Quando começa a compra comum do festival?

A partir do dia 21, os ingressos estarão disponíveis para o público geral pelo valor cheio, sem descontos adicionais. Estarão disponíveis os ingressos Lolla Pas, Lolla Lounge, Lolla Comfort e Lolla Day em três opções: Inteira, meia-entrada (estudantes e professores) e meia-social — na qual é feita uma doação para o Criança Esperança.

Quanto custa o ingresso do Lollapalooza?

Ingressos (valores com desconto para clientes Bradesco já aplicado):

- Lolla Pass: a partir de R$ 900,00

- Lolla Comfort Pass: a partir de R$ 1.620,00

- Lolla Lounge Pass: a partir de R$ 3.700,00

Para fãs que não são possuem cartões Bradesco, Bradescard, next e Digio, os valores serão:

- Lolla Pass: a partir de R$.1035,00

- Lolla Comfort Pass: a partir de R$ 1.863,00

- Lolla Lounge Pass: a partir de R$ 4.255,00

Onde comprar os ingressos?

A compra pode ser feita no site oficial da Tickets for Fun, com taxas, e na bilheteria oficial (sem taxa), que está localizada no Teatro Renault – Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista.

A bilheteria fica aberta de terça a domingo, das 12h às 20h.

LEIA TAMBÉM:

Billie Eilish virá ao Lollapalooza em 2023; saiba detalhes

Lollapalooza dá show de 'ativações', live marketing e marketing sensorial