Lollapalooza dá show de 'ativações', live marketing e marketing sensorial

Se não foi, deveria ter ido. Independentemente de gostar de Strokes, Alok ou qualquer outra atração. O festival deste ano marcou a volta dos eventos de massa depois de mais de dois anos de pandemia. Foi interessante ver a maneira como as 21 marcas patrocinadoras se conectaram às mais de 100.000 pessoas que passaram pelos palcos e espaços de ativação montados no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. “Ativação”, esta é a palavra. As marcas hoje não são mais construí­das apenas por publicidade, e sim por experiências. O consumidor não quer mais apenas receber uma mensagem, ele procura interação. Essa abordagem exige convergência entre mar­keting e tecnologia. A pergunta que fica: como empresas ágeis podem se preparar para lidar com esse novo mercado, escalar a vivência e seguir conquistando a preferência dos clientes?

Quer investir na bolsa e não sabe como? Aprenda tudo com a EXAME Academy

Brand experience, live marketing, marketing sensorial ou marketing de ativação. Os termos são variados, mas as estratégias são similares. Esses nomes começaram a ser falados há duas décadas, desde o primeiro livro lançado sobre o tema, de autoria de Bernd H. Schmitt. No fim, a intenção é a mesma: provocar afeto, memória e viralização. Os resultados falam por si. Um levantamento apontou que, do total de imagens compartilhadas durante o Lollapalooza, 18,7% mostravam marcas patrocinadoras.

Novos métodos exigem novos cargos focados em experiência, como designer de UX e UI. O mundo do trabalho está em transformação, e por diversas razões. Para Priscila Castanho, diretora regional sênior de sucesso do colaborador da Salesforce, a retomada híbrida exige que as empresas forneçam as ferramentas certas para promover uma boa comunicação entre os colaboradores, levando a uma maior inovação e a melhores resultados de negócios. Se essas mudanças vierem acompanhadas de diversão, como um bom show ao vivo, melhor.