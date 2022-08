Tudo o que sabemos sobre o Lollapalooza 2023; pré-venda começa em setembro

A cada anúncio das confirmações para o Lollapalooza, os fãs mais animados e ansiosas para a edição de 2023. Próximos do final do ano, a organização anunciou hoje, 31, que a pré-venda dos ingressos começa na terceira e quarta semanas de setembro para clientes Bradesco com cartões Bradescard, Next ou Digio.

Da mesma forma como nos anos anteriores, a 10ª edição do evento terá as mesmas modalidades de ingresso: Lolla Day (um dia de festival) Lolla Pass (três dias de festival), Lolla Lounge (três dia com área VIP) e Lolla Comfort (exclusivo com conforto, banheiros, entre outros).

Veja tudo o que sabemos sobre o Lollapalooza 2023:

Quando começa a venda dos ingressos do Lollapalooza 2023?

De acordo com a organização do evento, a pré-venda começa no 16 de setembro e vai até o dia 20. A partir do dia 21 de setembro, será liberada a venda oficial dos ingressos. Clientes com cartão de crédito Bradesco, Bradescard, Next ou Digio terão 15% no valor e poderão dividi-lo em até cinco vezes sem juros.

Os ingressos estarão disponíveis pelo site oficial do evento, a partir das 12h, e também na bilheteria do Teatro Renault, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, em São Paulo.

Qual o valor dos ingressos?

O preço dos ingressos, em todas as suas modalidades, ainda não foram divulgados ao público.

Quando começa o festival?

O Lollapalooza 2023 ocorre nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quais são as atrações confirmadas?

O evento ainda não divulgou oficialmente quais bandas e cantores farão parte do Lollapalooza 2023, mas alguns jornalistas já divulgaram possíveis headliners. José Norberto Flesch por exemplo divulgou que as bandas Paramore e Blink-182 estarão presentes no festival, assim como a cantora Billie Eilish.

