Billie Eilish virá ao Lollapalooza em 2023; saiba detalhes

Os fãs que se preparem: Billie Eilish virá ao Brasil para o Lollapalooza e 2023. A informação vem nesta quinta-feira, 11, por meio da Coluna Léo Dias. A artista deve entrar como headliner.

Se assim for confirmado pelo evento, esta será a primeira vez que a cantora vem ao Brasil, e deverá se apresentar em um dos três dias do festival, que ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Inicialmente, Billie Eilish estava com um show previsto no Brasil em 2020, na turnê Where Do We Go, que foi cancelada, mais tarde, em decorrência da pandemia de coronavírus. O Lollapalooza será nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023.

As demais atrações ainda não foram confirmadas.

O sucesso de Billie Eilish

Com apenas 20 anos, a artista já é um fenômeno internacional da música. Eilish já foi reconhecida por inúmeras premiações, entre elas o Grammy — com 17 indicações e 7 estatuetas.

A cantora é reconhecida sobretudo pela geração Z e suas canções têm feito sucesso no TikTok, plataforma chinesa de vídeos. Os hits "Bad Boy" e "Happier than Ever".

Billie Eilish ganhou ainda mais destaque no meio artístico após a composição de "No Time to Die", destinada ao mais recente 007.

