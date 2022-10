Drake, Blink-182 e Billie Eilish: Lollapalooza anuncia line-up da edição de 2023; veja lista

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça-feira, 11, as atrações da próxima edição do festival de música. Marcado para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Essa será a décima edição do evento no Brasil.

Segundo a organização, serão mais de 75 atrações, entre artistas nacionais e internacionais inéditos no Brasil, contabilizando mais de 80 horas de programação musical ao longo dos três dias de festa.

Entre atrações que eram apontadas pela mídia especializa nos últimos meses, Blink-182, Billie Eilish e o rapper Drake foram confirmados no festival.

Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X serão headliners da 10ª do festival no Brasil. Além de revelar os artistas e bandas, a organização do evento divulgou a divisão das atrações de seu line-up por dia.

Line-up do Lollapalooza

Como comprar ingresso para o Lollapalooza 2023? Atualmente, estão disponíveis duas modalidades de ingressos: o Lolla Pass, ingresso que dá acesso aos três dias de evento; e o Lolla Comfort by next (Pass), ingresso que dá acesso aos três dias de evento e a uma área com área de descanso, lockers e food trucks exclusivos, banheiros de água corrente, entre outras facilidades. Os ingressos Lolla Lounge by Vivo (Pass) já estão esgotados. A compra pode ser feita no site (com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa). Qual valor do ingresso do Lollapalooza 2023? Lolla Pass: a partir de R$ 1.360,00 (Lote 3)

Lolla Comfort Pass: a partir de R$ 2.270,00 (Lote 2) * Em cima desses valores, é aplicado os 15% de desconto para os clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio, além da possibilidade de parcelamento em até 5x sem juros. * Na abertura de vendas gerais (pass), as compras podem ser parceladas em até 3x sem juros. Quando acontece o Lollapalooza O Lollapalooza 2023 ocorre nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. LEIA TAMBÉM:

