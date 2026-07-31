Quando estreia a 2ª temporada de 'Cem Anos de Solidão' na Netflix?

A segunda temporada de "Cem Anos de Solidão" estreia na Netflix na próxima quarta-feira, 5. Oficialmente chamada de "Cem Anos de Solidão: Parte 2", a produção retorna com sete episódios e encerra a adaptação do clássico de Gabriel García Márquez.

O desfecho, porém, será lançado separadamente. Um episódio especial com duração próxima à de um longa-metragem chega ao streaming em 26 de agosto.

Quando estreia a 2ª temporada de 'Cem Anos de Solidão'?

A segunda temporada estreia em 5 de agosto na Netflix, com sete episódios. O capítulo final será disponibilizado em 26 de agosto.

Sete episódios: 5 de agosto

5 de agosto Episódio especial final: 26 de agosto

O que acontece na segunda temporada?

Os novos episódios acompanham a transformação de Macondo, que passa por um período de modernização antes de entrar em decadência.

Enquanto os conservadores planejam um atentado contra o coronel Aureliano Buendía, Fernanda del Carpio chega à cidade para se casar com Aureliano Segundo.

José Arcadio Segundo, por sua vez, conecta Macondo ao restante do mundo por meio da ferrovia, abrindo caminho para a chegada da companhia bananeira.

Veja o trailer de 'Cem Anos de Solidão: Parte 2'