Quando 'Toy Story 5' chega ao streaming? Veja a previsão para assistir em casa

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e toda a turma estão de volta às telonas, e muita gente já faz a mesma pergunta: quando será possível assistir a "Toy Story 5" sem sair de casa? Embora a Disney ainda não tenha divulgado uma data oficial, o histórico recente dos lançamentos da Pixar oferece uma boa indicação sobre a estreia no streaming.

Quando o filme deve chegar ao Disney+

Atualmente em cartaz nos cinemas, "Toy Story 5" ainda não tem uma data oficial para estrear no Disney+. Com base na estratégia recente da Pixar e da Disney, a previsão é que a animação chegue ao streaming entre setembro e novembro, seguindo a janela de cerca de três a quatro meses entre o lançamento nas telonas e a estreia na plataforma. Esse prazo pode ser ajustado conforme o desempenho do filme nas bilheterias, já que produções com maior público costumam permanecer mais tempo em exibição antes de chegar ao catálogo digital.

Onde assistir aos outros filmes da franquia?

Enquanto a nova aventura segue em cartaz nos cinemas, os fãs podem revisitar toda a trajetória dos brinquedos no Disney+. A plataforma reúne os quatro filmes principais da franquia, além de curtas, especiais e conteúdos extras relacionados ao universo de "Toy Story".

Sobre o que é 'Toy Story 5'?

A nova história coloca Jessie em posição de destaque. Após os acontecimentos de "Toy Story 4", a personagem assume um papel central enquanto os brinquedos enfrentam um desafio moderno: a crescente preferência das crianças por dispositivos eletrônicos em vez de brinquedos tradicionais. A trama gira em torno de Bonnie e de seu novo tablet inteligente, chamado Lilypad, que passa a ocupar o espaço antes dedicado às brincadeiras clássicas.

Confira o trailer do filme: