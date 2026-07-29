Quando 'Toy Story 5' chega ao streaming? Veja a previsão para assistir em casa

'Toy Story 5': Disney ainda não confirmou a data oficial, mas o histórico do estúdio ajuda a estimar quando a animação ficará disponível em casa (Disney/Pixar/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 29 de julho de 2026 às 19h44.
Woody, Buzz Lightyear, Jessie e toda a turma estão de volta às telonas, e muita gente já faz a mesma pergunta: quando será possível assistir a "Toy Story 5" sem sair de casa? Embora a Disney ainda não tenha divulgado uma data oficial, o histórico recente dos lançamentos da Pixar oferece uma boa indicação sobre a estreia no streaming.
Atualmente em cartaz nos cinemas, "Toy Story 5" ainda não tem uma data oficial para estrear no Disney+. Com base na estratégia recente da Pixar e da Disney, a previsão é que a animação chegue ao streaming entre setembro e novembro, seguindo a janela de cerca de três a quatro meses entre o lançamento nas telonas e a estreia na plataforma. Esse prazo pode ser ajustado conforme o desempenho do filme nas bilheterias, já que produções com maior público costumam permanecer mais tempo em exibição antes de chegar ao catálogo digital.
Enquanto a nova aventura segue em cartaz nos cinemas, os fãs podem revisitar toda a trajetória dos brinquedos no Disney+. A plataforma reúne os quatro filmes principais da franquia, além de curtas, especiais e conteúdos extras relacionados ao universo de "Toy Story".
A nova história coloca Jessie em posição de destaque. Após os acontecimentos de "Toy Story 4", a personagem assume um papel central enquanto os brinquedos enfrentam um desafio moderno: a crescente preferência das crianças por dispositivos eletrônicos em vez de brinquedos tradicionais. A trama gira em torno de Bonnie e de seu novo tablet inteligente, chamado Lilypad, que passa a ocupar o espaço antes dedicado às brincadeiras clássicas.