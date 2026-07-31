'Magnum' da Marvel não terá segunda temporada; entenda o cancelamento

"Magnum", nova série do selo Spotlight da Marvel Studios, foi cancelada. Em março, a produtora havia anunciado a renovação para a segunda temporada. A informação é da Variety.

Apesar do anúncio da renovação apenas dois meses após o lançamento da série, fontes informaram à revista que a sala de roteiristas para a segunda temporada nunca foi aberta, e os profissionais foram liberados para se dedicar a outros projetos.

Relembre o histórico de "Magnum"

"Magnum" foi bem recebido pela crítica em sua estreia. A primeira temporada manteve um índice de aprovação de 91% no Rotten Tomatoes.

A Disney não divulgou dados sobre a audiência da série, apesar de ter aparecido apenas uma vez no ranking das 10 produções de streaming mais assistidas da Nielsen na semana de sua estreia.

"Magnum" chegou ao oitavo lugar na lista de originais de streaming mais assistidos na semana de 26 de janeiro a 1º de fevereiro, mas saiu do ranking na semana seguinte.

"Magnum" traz um novo lado do MCU

Introduzido em 1964 nos quadrinhos, Simon Williams interpreta Magnum (Abdul Mateen). O novo herói possui superforça e já trabalhou como capanga do Barão Zemo, mas acabou conquistando a confiança dos Vingadores e se tornou membro fundador dos Vingadores da Costa Oeste.

Nos quadrinhos, o personagem trabalha como ator e dublê em Hollywood, assim como na série, porém buscar oportunidades no mundo da atuação se torna uma tarefa difícil enquanto o ator esconde superpoderes que ainda não é capaz de controlar.

Apesar do cancelamento da primeira temporada, é esperado que Magnum ainda faça aparições em outras produções da Marvel.