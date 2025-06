'Lilo & Stitch' lidera bilheteria nos EUA; derivado de 'John Wick' estreia abaixo do esperado

O live-action de “Lilo & Stitch” segue dominando as bilheteiras norte-americanas. Segundo estimativas divulgadas no final de semana, o filme arrecadou US$ 32,5 milhões no fim de semana, consolidando sua terceira semana consecutiva no topo do ranking.

Com isso, o longa da Disney já soma US$ 335,8 milhões no mercado doméstico e US$ 772,6 milhões globalmente — superando, em apenas 17 dias, a bilheteria total de “A Pequena Sereia” (US$ 298 milhões).

'Ballerina' decepciona

Enquanto isso, “Ballerina”, derivado da franquia “John Wick”, estreou com desempenho abaixo das expectativas. O longa protagonizado por Ana de Armas arrecadou US$ 25 milhões em 3.409 salas nos EUA e Canadá. A previsão inicial era de uma abertura entre US$ 35 e US$ 40 milhões, mas as projeções foram revistas para baixo nas semanas anteriores.

Apesar da recepção positiva da crítica e do público, o desempenho inicial de “Ballerina” ficou aquém do esperado. O filme, que se passa durante os eventos de “John Wick 3”, teve um orçamento estimado em US$ 90 milhões — parcialmente compensado por vendas internacionais antecipadas. No exterior, o longa arrecadou US$ 26 milhões em 82 países, totalizando US$ 51 milhões no fim de semana de estreia.

Outros destaques do fim de semana incluem “Missão: Impossível — O Acerto Final”, que ficou em terceiro lugar com US$ 15 milhões, e “Karate Kid: Legends”, que arrecadou US$ 8,7 milhões. “Premonição: Linhagens” completou o top 5 com US$ 6,5 milhões.