Onde assistir aos filmes do 'Missão Impossível'? Veja a ordem cronológica da saga

Desde a sua estreia em 1996, a franquia de filmes "Missão Impossível" se tornou uma referência no gênero de ação e espionagem. Estrelada por Tom Cruise, que interpreta o incansável agente Ethan Hunt, a série é conhecida por suas cenas de ação impressionantes — feitas pelo próprio ator, que tem a fama de recusar o uso de dublês —, enredos complexos e momentos de suspense de tirar o fôlego.

O que pouca gente sabe é que "Missão Impossível" é uma adaptação de uma série de televisão dos anos 1960, que já era bastante popular na época. No entanto, foi nos cinemas que a franquia encontrou seu auge, principalmente devido ao apelo de Cruise no papel.

Além das cenas de ação, a franquia é marcada por um elenco estelar e participações especiais de grandes atores de Hollywood, o que contribui para a qualidade e o sucesso contínuo dos filmes. Abaixo, a EXAME POP separou a ordem cronológica dos filmes e onde assistir online.

Ordem cronológica dos filmes de 'Missão Impossível'?

Missão Impossível (1996) Missão Impossível 2 (2000) Missão Impossível 3 (2006) Missão Impossível - Protocolo Fantasma (2011) Missão Impossível - Nação Secreta (2015) Missão Impossível - Efeito Fallout (2018) Missão Impossível 7 (2023)

Onde assistir 'Missão Impossível' online

Para quem deseja maratonar os filmes de Missão Impossível, várias plataformas de streaming oferecem a saga completa. Confira onde encontrar cada título:

Missão Impossível (1996)

Sinopse: O agente do governo Ethan Hunt e seu mentor, Jim Phelps, embarcam em uma missão secreta que toma um rumo desastroso: Jim é morto e Ethan torna-se o principal suspeito do assassinato.

Onde assistir: Disney+, Prime Video, Apple TV+ (11,90) e Paramount+

Missão Impossível 2 (2000)

Sinopse: O agente secreto Ethan Hunt retorna para liderar sua equipe em uma missão que pretende capturar um vírus mortal antes que ele seja liberado por terroristas.

Onde assistir: Disney+, Prime Video, Apple TV+ (11,90), Telecine e Paramount+

Missão Impossível 3 (2006)

Sinopse: Aposentado do serviço ativo e treinando recrutas para a Força Missão Impossível, o agente Ethan Hunt enfrenta o inimigo mais difícil de sua carreira: Owen Davian, um negociante internacional de armas e informação que é tão esperto quanto implacável. Davian surge para ameaçar Hunt e tudo o que ele mais estima, incluindo a mulher que tanto ama.

Onde assistir: Disney+, Prime Video, Apple TV+ (11,90) e Paramount+

Missão Impossível - Protocolo Fantasma (2011)

Sinopse: Quando a IMF é fechada depois de ser envolvida em um plano terrorista internacional, o agente Ethan Hunt e sua equipe tentam limpar o nome da organização.

Onde assistir: Disney+, Prime Video, Apple TV+ (11,90), Telecine e Paramount+

Missão Impossível - Nação Secreta (2015)

Sinopse: O agente do IMF Ethan Hunt e sua equipe enfrentam uma das missões mais difíceis: erradicar o Sindicato, uma organização secreta internacional de assassinos profissionais que está determinada a destruir o IMF.

Onde assistir: Disney+, Prime Video, Apple TV+ (11,90), Telecine e Paramount+

Missão Impossível - Efeito Fallout (2018)

Sinopse: Em uma perigosa tarefa para recuperar plutônio roubado, Ethan Hunt opta por salvar sua equipe em vez de completar a missão. Com isso, armas nucleares caem nas mãos de agentes altamente qualificados e que pertencem a uma rede mortal que deseja destruir a civilização. Agora, com o mundo em risco, Ethan e sua equipe da IMF são forçados a aliar-se a um obstinado agente da CIA.

Onde assistir: Disney+, Prime Video, Apple TV+ (11,90), Telecine e Paramount+

Missão Impossível – Acerto de Contas (2023)

Sinopse: Ethan Hunt e sua equipe devem rastrear uma nova arma que pode ameaçar toda a humanidade se cair em mãos erradas. Com o destino do mundo em jogo, se inicia uma corrida mortal ao redor do globo.

Onde assistir: Netflix, Prime Video (14,90), Apple TV+ (11,90)