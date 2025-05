Ações de cinemas disparam após bilheteria recorde de 'Lilo & Stitch' e 'Missão Impossível 8' nos EUA

As ações das empresas de cinema dispararam nesta terça-feira, 27, após um fim de semana recorde de bilheteria no Memorial Day, feriado norte-americano que homenageia os militares mortos em combate.

A rede americana de cinemas AMC viu suas ações subirem mais de 20%, enquanto as ações da Marcus Corporation, empresa controladora da Marcus Theatres, subiram 8% e as da Cinemark subiram 2,5%, informou o site CNBC.

Os lançamentos simultâneos do live-action "Lilo & Stitch" (da Disney) e de "Missão: Impossível 8" (Paramount), juntamente com "Thunderbolts*" (da Marvel), "Sinners" e "Premonição 6: Laços de Sangue" (ambos da Warner Bros.) levaram a uma arrecadação estimada de US$ 326 milhões, a maior bilheteria do Memorial Day de todos os tempos, de acordo com dados da Comscore.

Também é mais que o dobro dos US$ 132 milhões em vendas de ingressos arrecadados no ano passado, durante o mesmo período.

“Tudo aconteceu na hora certa, com dois filmes de grande sucesso aguardados com grande expectativa e críticas positivas, cortejando um público diversificado”, disse Shawn Robbins, diretor de análise da Fandango e fundador da Box Office Theory, em entrevista à CNBC.

“Este recorde dá continuidade a uma sequência de sucessos de bilheteria que começou na primavera e agora se transformou em um verdadeiro impulso para o que provavelmente será um verão de mais de US$ 4 bilhões nos cinemas nos EUA, graças a uma série de sucessos de bilheteria promissores na programação.”

Crescimento nas vendas

A AMC, a Cinemark e a Marcus Theatres registraram suas melhores receitas de ingressos para o fim de semana do Memorial Day de todos os tempos, além de recordes de vendas de alimentos e bebidas para o feriado.

“Finalmente, parece que nossa indústria virou a página”, disse Adam Aron, CEO da AMC, em um comunicado. “Desde o início de abril, fim de semana após fim de semana, os cinéfilos têm demonstrado sua preferência pelo cinema. Um feriado recorde do Memorial Day é mais um sinal da força e relevância contínuas das salas em 2025.”

“Lilo & Stitch” arrecadou US$ 183 milhões durante os quatro primeiros dias após o lançamento nos Estados Unidos, liderando o grupo, enquanto o oitavo filme da franquia "Missão Impossível" arrecadou US$ 77 milhões. “Premonição 6” arrecadou US$ 23,9 milhões, “Thunderbolts*” obteve US$ 11,8 milhões e “Sinners” arrecadou US$ 11 milhões, segundo a Comscore.

A combinação de novos produtos e a forte continuidade de filmes lançados anteriormente impulsionaram o fim de semana, disse Chad Paris, diretor financeiro da Marcus Corp, à CNBC.

“Esta é a primeira vez neste ano em que eu diria que tivemos uma quantidade considerável de produtos para o fim de semana”, disse ele. “E agora estamos entrando na reta final do calendário em que teremos uma cadência constante de lançamentos de produtos e, em todos os gêneros."

As expectativas também são altas para o lançamento da versão live-action de "Como Treinar o Seu Dragão", um novo filme da Disney e Pixar, "Elio", o aguardado "Jurassic World: Recomeço", o reboot de "Superman", da Warner Bros., e "O Quarteto Fantástico", da Marvel.

Entre esses destaques, há uma série de filmes de baixo e médio orçamento em gêneros como terror, drama, comédia e esportes.

"Todos os outros estúdios e todos os outros filmes no horizonte nas próximas semanas vão surfar na onda e se beneficiar do desempenho dos últimos meses", disse Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia da Comscore.

"Teremos um verão incrível e, se o fim de semana do Memorial Day servir de indicação, certamente estamos prevendo um verão com mais de US$ 4 bilhões, potencialmente US$ 4,2 bilhões a mais, e isso é uma ótima notícia após um verão de 2024 que não conseguiu atingir esse marco."