Netflix anuncia investimento de mais de € 1 bilhão na Espanha entre 2025 e 2028

Líder no mercado de streaming com mais de 300 milhões de assinantes, a Netflix tem investido forte na recuperação e/ou crescimento da indústria audiovisual em seus principais mercados ao redor do globo. Agora, chegou a vez da Espanha: Ted Sarandos, co-CEO da empresa, anunciou um investimento de mais de € 1 bilhão no país entre 2025 e 2028.

A informação foi divulgada durante a celebração do décimo aniversário da Netflix no país, evento realizado na sede da plataforma em seu Centro de Produção Europeu em Tres Cantos, região próxima à capital espanhola. Sarandos foi acompanhado por Diego Ávalos, vice-presidente de conteúdo para Espanha, Portugal e Turquia, e pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

A parceria entre Netflix e o governo espanhol é um exemplo de como o setor privado e público podem colaborar para o fortalecimento da indústria audiovisual, algo semelhante aos recentes investimentos que o gigante do streaming tem feito no Brasil.

Conteúdo local e crescimento do mercado

O plano de investimento da Netflix ocorre dentro do Plano Audiovisual da Espanha, que já destinou cerca de € 1,6 bilhão ao setor, e é visto como um reflexo da relação positiva entre a plataforma e o país.

Ao destacar a importância de uma regulamentação que favoreça a criatividade, Sarandos ressaltou que a Espanha tem se mostrado um ambiente acolhedor para produções de alto nível, com leis que incentivam o pensamento inovador e de longo prazo.

A postura contrasta com outras nações, como a França, onde a Netflix tem enfrentado desafios legais relacionados às regras de lançamento e distribuição de conteúdo.

Com o objetivo de fortalecer sua base de operações na Espanha, a plataforma já possui uma das maiores instalações de produção do continente, em Tres Cantos, onde construiu um complexo de dez estúdios de som. A aliança já criou mais de 20 mil empregos no setor audiovisual espanhol.

'Hecho en España'

Nos primeiros dez anos de presença no país, a Netflix viu seu portfólio de conteúdo espanhol se tornar um sucesso global, protagonizado sobretudo por séries como La Casa de Papel e Elite.

Durante o anúncio, Sarandos mencionou que, no último ano, títulos espanhóis geraram mais de 5 bilhões de horas assistidas na plataforma, e superaram as produções de outros países europeus, como França e Alemanha.

Grande parte desse sucesso se deve ao ambiente criativo espanhol e às histórias autênticas contadas pelas produções locais. "A razão de o conteúdo espanhol ter tanto sucesso é clara: essas produções são, de várias maneiras, autenticamente espanholas", afirmou Sarandos. As produções da plataforma, em geral, contam com temas e locações que exploram diferentes regiões do país.

Bons exemplos são as séries A Garota da Neve, filmada em Andaluzia, e Agora e Sempre, rodada nas praias de Sitges. Até o momento, mais de mil títulos espanhóis foram lançados no catálogo da Netflix.