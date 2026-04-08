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Leandro Boneco desistiu do BBB 26? Veja o que disse a produção do programa

Nesta manhã, o brother foi visto visivelmente agitado, circulando pela casa de forma inquieta e tentando contato com a produção

(Reprodução / TV Globo)

(Reprodução / TV Globo)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10h33.

Última atualização em 8 de abril de 2026 às 10h35.

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A manhã desta quarta-feira, 8, começou com apreensão no BBB 26. Leandro Rocha, conhecido como Leandro Boneco, protagonizou uma sequência de atitudes incomuns dentro da casa e chamou a atenção de quem acompanhava o reality em tempo real.

Durante as primeiras horas do dia, o brother foi visto visivelmente agitado, circulando pela casa de forma inquieta e tentando contato com a produção. Em meio à movimentação, ele chegou a tentar apertar o botão de desistência.

Em outro momento, Leandro levou a mão ao peito, gesto que aumentou a preocupação de quem assistia às câmeras. Pouco depois, ele entrou no confessionário e não retornou à área comum.

Após o toque de despertar, a produção se pronunciou aos participantes: “Atenção, todos. Para ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem”.

O episódio ocorre um dia depois de Leandro já ter passado por atendimento médico. Na terça-feira, 7, ele relatou ao colega Juliano Floss como foi a consulta e afirmou que estava melhor, chegando a caminhar na esteira da academia.

Nas redes sociais, a movimentação desta quarta gerou especulações entre internautas, que tentaram entender o que teria acontecido com o participante.

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