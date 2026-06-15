Do 1º bilionário ao 1º trilionário: quanto Musk é mais rico que Rockefeller?

Em 29 de setembro de 1916, os jornais americanos estamparam na primeira página uma notícia inédita: a valorização das ações da Standard Oil havia tornado John D. Rockefeller o primeiro bilionário confirmado da história.

Sua fortuna foi estimada em US$ 1 bilhão — uma cifra tão absurda para a época que parecia ficção científica. Exatamente 110 anos depois, Elon Musk tornou-se o primeiro trilionário da história.

A distância entre os dois marcos resume uma das transformações mais radicais já ocorridas na economia global.

A comparação direta é que Musk é 1.200 vezes mais rico do que Rockefeller era quando se tornou o primeiro bilionário do mundo. Mas essa conta é enganosa. E a história por trás dela é mais complexa e mais reveladora do que o número sugere.

Quem foi Rockefeller

John Davison Rockefeller nasceu em 1839 numa família modesta em Richford, Nova York.

Filho de um viajante vendedor e de uma mãe religiosa que lhe ensinou disciplina financeira desde cedo, Rockefeller desenvolveu desde adolescente um talento incomum para aritmética e organização. Começou como contador, economizou cada centavo e, aos 26 anos, fundou a Standard Oil Company em Cleveland, em 1870.

O que veio a seguir foi uma das maiores concentrações de poder econômico da história americana.

Em menos de duas décadas, a Standard Oil controlava cerca de 90% de todo o refino de petróleo dos Estados Unidos, por meio de acordos secretos com ferrovias, aquisições agressivas de concorrentes e práticas que o governo federal acabaria classificando como monopólio ilegal.

Em 1911, a Suprema Corte americana ordenou o desmembramento da empresa em 34 companhias menores.

Mesmo com o desmembramento, Rockefeller continuou sendo o maior acionista de todas as empresas resultantes.

Em 29 de setembro de 1916, a valorização das ações empurrou sua fortuna para além de US$ 1 bilhão, tornando-o o primeiro bilionário confirmado da história. Ele tinha 77 anos. No pico de sua riqueza, acumulou US$ 1,4 bilhão, equivalente a cerca de 1,5% do PIB americano da época.

O que US$ 1 bilhão em 1916 vale hoje

Ajustado pela inflação, o US$ 1 bilhão de Rockefeller em 1916 equivale a aproximadamente US$ 30 bilhões em valores atuais.

É uma fortuna expressiva, mas colocaria Rockefeller na faixa dos 30 americanos mais ricos de hoje, não no topo da lista.

A comparação mais reveladora é proporcional. Rockefeller controlava cerca de 1,5% a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) americano no auge de sua riqueza. Musk, com US$ 1,2 trilhão, representa aproximadamente 4,1% do PIB americano atual — estimado em cerca de US$ 29 trilhões em 2026. Em termos proporcionais, Musk é hoje mais de duas vezes mais rico do que Rockefeller era em seu momento de maior riqueza.

O petróleo e os foguetes

As histórias dos dois homens têm paralelos surpreendentes. Rockefeller identificou cedo que o petróleo seria o combustível que moveria o mundo industrial, e construiu sua fortuna não produzindo petróleo, mas controlando sua distribuição e refino.

Musk identificou que o acesso à órbita terrestre seria a infraestrutura crítica da próxima era, e construiu a SpaceX não para fazer ciência, mas para reduzir o custo de lançamento a ponto de tornar viável um ecossistema comercial inteiro de serviços espaciais.

Rockefeller tinha a Standard Oil. Musk tem o Starlink — que em 2025 gerou US$ 11,4 bilhões em receita com margem EBITDA de 63%, segundo o prospecto S-1 da SpaceX arquivado na SEC. Os dois construíram fortunas sobre infraestruturas que ninguém mais controlava.

Há também diferenças estruturais importantes. A fortuna de Rockefeller estava ancorada em ativos físicos, refinarias, oleodutos, terras, participações em ferrovias.

A de Musk está majoritariamente em ações, ativos que podem valorizar ou desvalorizar dezenas de bilhões de dólares num único pregão.

Em 2022, Musk perdeu mais de US$ 200 bilhões em patrimônio em poucos meses quando as ações da Tesla despencaram. Rockefeller nunca enfrentou uma oscilação desse tipo.

A velocidade da criação de riqueza

Rockefeller levou cerca de 46 anos para construir sua fortuna de US$ 1 bilhão — da fundação da Standard Oil em 1870 ao marco de 1916. Musk levou menos de cinco anos para ir de US$ 25 bilhões, em 2020, para US$ 1,2 trilhão em 2026.

Em termos absolutos, ele adicionou mais riqueza em seis anos do que Rockefeller acumulou em toda a vida.

A velocidade reflete uma diferença estrutural entre as duas eras. Rockefeller construiu sua fortuna num mundo em que riqueza era criada principalmente pelo controle de ativos físicos e pela eficiência operacional.

Musk construiu a sua num mundo em que mercados de capitais globais podem precificar décadas de crescimento futuro numa única tarde de pregão.

O legado que os dois deixam

Rockefeller doou mais de US$ 500 milhões em vida, financiou a Universidade de Chicago, criou o Instituto Rockefeller de Pesquisa Médica, que mais tarde se tornou a Universidade Rockefeller, e fundou a Rockefeller Foundation em 1913, que existe até hoje.

Ele morreu em 1937, aos 97 anos, com fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão.

Musk ainda está no meio do jogo. Sua fortuna pode crescer mais, ou desaparecer parcialmente num mercado adverso. O que já está registrado é o marco: 110 anos após Rockefeller se tornar o primeiro bilionário, Musk se tornou o primeiro trilionário.

O intervalo entre um marco e o outro foi de um século. O intervalo entre US$ 1 bilhão e US$ 1 trilhão foi de 1.000 vezes. A questão que ninguém ainda consegue responder é quanto tempo vai levar para o próximo marco — e quem vai chegar lá primeiro.