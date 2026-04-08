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BBB 26: que horas começa o programa nesta quarta-feira, 8?

Edição começa após o futebol e mostra desdobramentos da eliminação

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (Reprodução/TV Globo)

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 8 de abril de 2026 às 15h30.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. O programa ao vivo acompanha os acontecimentos mais recentes dentro da casa.

Nesta quarta-feira, 8, o BBB 26 começa às 23h45, logo após o futebol.

Na maioria das quartas-feiras, o reality vai ao ar nesse horário em razão da transmissão esportiva. A programação pode variar conforme a grade da emissora.

O que acontece no BBB 26 hoje?

A edição desta quarta-feira, 8, mostrará os desdobramentos da 13ª eliminação. O programa também acompanha a reta final da competição.

Os participantes seguem na disputa pelo prêmio, com mudanças nas estratégias conforme movimentação do jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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