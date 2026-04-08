Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quem saiu do BBB 26 ontem? Sister é eliminada com mais de 50% dos votos

Resultado do 14º Paredão foi definido após disputa acirrada entre participantes

Paredão BBB 26 | Jordana | Marciele | Samira (Reprodução/Gshow)

Paredão BBB 26 | Jordana | Marciele | Samira (Reprodução/Gshow)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de abril de 2026 às 05h30.

O 14º Paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido na noite desta terça-feira, 7. A eliminada da vez foi Samira.

A sister recebeu 51,24% dos votos, enquanto Jordana e Marciele que também disputavam a permanência na casa, receberam 47,67% e 1,09% respectivamente.

Quem já foi eliminado?

Além de Samira, outros 12 participantes já saíram pela porta do BBB 26: Chaiany, Solange Couto, Alberto, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas.

Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

Mais de Pop

BBB 26: quem foi eliminado nesta terça-feira, 7?

Quem sai do BBB 26 hoje? enquete mostra que eliminação está definida

The Boys: última temporada estreia amanhã na Prime Video; veja o que esperar

BBB 26: quem sai hoje no paredão? Nova parcial indica liderança isolada

Mais na Exame

Mercados

Dólar perde pilar de sustentação com alívio no Oriente Médio, diz analista

Inteligência Artificial

O que é “lazy prompting”, um novo efeito colateral da IA que está preocupando especialistas

Pop

BBB 26: quem foi eliminado nesta terça-feira, 7?

Um conteúdo Esfera Brasil

Florianópolis é eleita uma das 20 cidades líderes em resíduo zero no mundo