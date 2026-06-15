Disney suspende gravações de série após morte de funcionário no Rio de Janeiro

A Disney decidiu suspender temporariamente as gravações da série "Delegacia de Homicídios" após a morte de um integrante da equipe técnica durante os trabalhos de produção no último domingo, 14, no Rio de Janeiro.

O caso ocorreu nos bastidores da nova série brasileira que será lançada pelo Disney+.

Integrante da produção sofreu acidente

A vítima foi identificada como Luiz Fernando Silva, de 55 anos, que atuava na área de manutenção elétrica da produtora responsável pelo projeto. Segundo informações do Estadão, o profissional morreu após cair do segundo andar do prédio usado pela produção nas gravações da primeira temporada, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Luiz Fernando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

“Estamos profundamente tristes e abalados com a perda do querido Luiz Fernando, ocorrida durante as gravações de 'Delegacia de Homicídios' na manhã deste domingo (14/06)”, declarou a AfroReggae Audiovisual, produtora da série, pelo Instagram. “Estamos prestando total apoio aos familiares, acompanhando os trâmites legais e colaborando com o trabalho das autoridades competentes na apuração dos fatos.”

Após o ocorrido, a produção optou por interromper os trabalhos para prestar apoio aos familiares, colegas e profissionais envolvidos. A suspensão também permite que sejam apuradas as circunstâncias do acidente.

Em comunicado publicado no Metrópoles, a Disney afirmou que está colaborando com as autoridades para apurar o acidente. “Estamos prestando todo o apoio necessário às pessoas impactadas por essa perda."

A semana já havia sido marcada por outra perda para a equipe de "Delegacia de Homicídios". O diretor de arte Tulé Peake morreu aos 69 anos após sofrer um infarto fulminante. Integrante do time criativo da série, ele construiu uma trajetória de destaque no cinema nacional, assinando a direção de arte de produções consagradas como "Cidade de Deus" e "Tropa de Elite".

Série é aposta do Disney+

"Delegacia de Homicídios" é uma das apostas nacionais do Disney+ e acompanha investigações policiais no Rio de Janeiro. A trama acompanha o trabalho de agentes especializados na investigação de assassinatos e integra a estratégia da plataforma de ampliar seu catálogo de produções nacionais.

Com lançamento previsto para 2027, a produção tem Marcello Melo Jr., Dani Suzuki e Vanessa Giácomo no elenco principal. A série foi criada por José Júnior, enquanto a direção-geral é assinada por Lucas Villamarim.

Até o momento, não foi divulgada uma nova data para a retomada das filmagens.