BBB 26: Por que o botão de desistência não fica verde o tempo todo?

O botão de desistência no BBB 26 voltou a gerar curiosidade entre o público. Diferente do que muitos imaginam, ele não fica com a luz verde disponível durante as 24 horas do dia.

Como funciona?

Esse recurso foi introduzido no BBB 22 e também está nessa presente temporada. Quando a luz fica verde, significa que um participante, se quiser, pode abrir a proteção e apertar o botão para sair do reality. O público dentro da casa percebe o sinal e sabe que a desistência está liberada.

A lógica por trás da ativação controlada é simples. A produção estabelece momentos específicos em que o botão pode ficar verde. Isso evita que um brother ou sister tome uma atitude radical em um instante de estresse, impulso ou confusão, como depois de uma festa ou briga, por exemplo.

Em edições passadas, o botão estava bloqueado em horários de festa e outras atividades programadas, com luz vermelha, justamente para impedir decisões sob influência de álcool ou após pouco tempo de reflexão.

Quando a luz verde acende, a produção já está preparada para todo o protocolo que envolve uma desistência. Isso inclui acompanhamento psicológico e confirmação do desejo do participante, o que torna o processo mais seguro e consciente.

Por isso, a luz verde do botão de desistência não permanece o tempo todo. A decisão é uma forma de equilibrar as emoções dos confinados e manter o andamento do jogo dentro das regras estabelecidas pelo programa.

Quem já apertou o botão verde?

Logo na edição de estreia da ferramenta, o BBB 22, Tiago Abravanel desistiu do programa apertando o botão verde. Cansado da pressão do confinamento, o famoso desistiu do programa numa tarde de domingo.

Já no BBB 23, foi a vez de Bruno Gaga desistir de programa por meio do botão verde. O brother justificou que já não sabia mais quem era e que estava com saudade da família.

No BBB 24, Vanessa Lopes foi a desistente da vez, após duas semanas de programa. A influenciadora pediu para sair por conta de problemas de saúde mental.

Edilson quis desistir do programa

Edilson Capetinha surpreendeu os colegas e o público ao declarar nas primeiras horas dessa terça-feira, 3, que não sabia se aguentaria ficar os 80 dias de confinamento no BBB 26 e que pensava em apertar o botão de desistência para sair do jogo.

O ex-jogador conversou com Babu Santana e Juliano Floss dizendo que estava com muita ansiedade e que não suportava mais a situação na casa, chegando a arrumar suas malas e ir até a sala para aguardar o momento em que o botão pudesse ficar verde.

Apesar da postura inicial de abandono, Edilson passou parte da manhã esperando que o botão ficasse disponível para que ele realmente pudesse desistir, mas a produção não liberou a luz verde e o participante chegou a lamentar que “não abriram a parada” para ele apertar.

🚨 Edilson está cogitando desistir do #BBB26: NESSE EXATO MOMENTO “Não sei se eu consigo ficar 80 dias num jogo desse. Passando essas dificuldades.” VAI LOGO , CAPETINHA!!!pic.twitter.com/1BOPM692Ri — JN (@comentojn) February 3, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.