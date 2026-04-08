BBB 26 revela atração que comandará a festa desta quarta-feira, 8

Gloria Groove: cantora se apresenta na festa do BBB 26 (Divulgação/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 8 de abril de 2026 às 06h00.
O BBB 26 entra no clima de festa nesta quarta-feira, 8, com show ao vivo e uma decoração inspirada em viagens pelo mundo. A edição acontece na reta final do reality, a duas semanas da decisão da temporada.
Dessa vez, quem comandará a noite será a Gloria Groove, que volta ao programa com um repertório cheio de músicas conhecidas do público.
De acordo com o gshow, o setlist contará com faixas como “Nosso Primeiro Beijo”, “Bonekinha” e “Radar”. A atração faz parte da comemoração de 10 anos de carreira da cantora.
A apresentação reúne músicas populares e coreografias ligadas às performances da artista. O convite acontece após participantes citarem o nome da cantora dentro da casa.
Em declaração ao programa, a artista afirmou que acompanhou essas menções e destacou o interesse dos confinados pela apresentação.
A festa aposta em ambientação inspirada em destinos internacionais. Entre os cenários estão referências ao Caribe, África do Sul, Chile, Paris e Orlando.
Conforme destacado pelo gshow, logo na entrada, o espaço simula um cruzeiro. No centro, a pista de dança apresenta uma mala aberta com paisagens turísticas.
O bar segue o estilo de cafés de Paris. Um dos espaços remete à savana africana. Também haverá área com montanhas nevadas e simulador de montanha-russa.
O cardápio acompanha o tema da festa. Entre os itens estão empanadas, ceviche, cuscuz com camarão, mac & cheese e pratos inspirados na culinária francesa.
As sobremesas trazem referências brasileiras, como pavê, manjar e quindão.
Além da alimentação, a festa contará com experiências interativas ligadas aos destinos apresentados.
Os figurinos também entram no tema. As roupas terão elementos como postais, selos, bússolas e referências visuais associadas a viagens.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.