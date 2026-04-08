BBB 26 revela atração que comandará a festa desta quarta-feira, 8

O BBB 26 entra no clima de festa nesta quarta-feira, 8, com show ao vivo e uma decoração inspirada em viagens pelo mundo. A edição acontece na reta final do reality, a duas semanas da decisão da temporada.

Dessa vez, quem comandará a noite será a Gloria Groove, que volta ao programa com um repertório cheio de músicas conhecidas do público.

De acordo com o gshow, o setlist contará com faixas como “Nosso Primeiro Beijo”, “Bonekinha” e “Radar”. A atração faz parte da comemoração de 10 anos de carreira da cantora.

O que esperar do show na festa do BBB 26?

A apresentação reúne músicas populares e coreografias ligadas às performances da artista. O convite acontece após participantes citarem o nome da cantora dentro da casa.

Em declaração ao programa, a artista afirmou que acompanhou essas menções e destacou o interesse dos confinados pela apresentação.

Festa com tema viagem

A festa aposta em ambientação inspirada em destinos internacionais. Entre os cenários estão referências ao Caribe, África do Sul, Chile, Paris e Orlando.

Conforme destacado pelo gshow, logo na entrada, o espaço simula um cruzeiro. No centro, a pista de dança apresenta uma mala aberta com paisagens turísticas.

O bar segue o estilo de cafés de Paris. Um dos espaços remete à savana africana. Também haverá área com montanhas nevadas e simulador de montanha-russa.

Cardápio

O cardápio acompanha o tema da festa. Entre os itens estão empanadas, ceviche, cuscuz com camarão, mac & cheese e pratos inspirados na culinária francesa.

As sobremesas trazem referências brasileiras, como pavê, manjar e quindão.

Além da alimentação, a festa contará com experiências interativas ligadas aos destinos apresentados.

Figurinos

Os figurinos também entram no tema. As roupas terão elementos como postais, selos, bússolas e referências visuais associadas a viagens.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.