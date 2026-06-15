Como transformar a Copa em plataforma de integração e alinhamento cultural

Colaboradores em escritório moderno assistindo a um jogo de futebol juntos na TV corporativa
Plataforma de conteúdo
Publicado em 15 de junho de 2026 às 13h00.
Mais do que um evento esportivo de apelo global, a Copa do Mundo se consolidou como uma das ferramentas mais poderosas de employer branding e comunicação interna para o ecossistema corporativo.
Em um cenário onde o modelo de trabalho híbrido e a dispersão geográfica de equipes desafiam a cultura das empresas, o torneio surge como o pretexto ideal para promover o senso de pertencimento.
Longe de se limitarem a apenas liberar os funcionários nos horários dos jogos, grandes companhias estão estruturando verdadeiras estratégias de gestão de pessoas que unem gamificação, tecnologia e conteúdo multiplataforma para integrar colaboradores de diferentes culturas e backgrounds.
Para viabilizar a celebração sem impactar as operações, o segredo das organizações tem sido o planejamento antecipado.
O desenvolvimento de políticas de escalas flexíveis, ferramentas de alinhamento regional e o uso de dados para medir o engajamento interno transformam a paixão pelo esporte em um ativo estratégico de retenção de talentos e fortalecimento da cultura corporativa.
O Grupo Esportes Gaming Brasil (EGB), detentor da marca Esportes da Sorte, preparou uma série de ações de comunicação interna para aquecer o clima da Copa do Mundo entre seus colaboradores.
Para engajar os times, a companhia vai presentear cada profissional com o Kit Copa EGB, um combo contendo camisa, bucket, vuvuzela, bateco, cachecol e bandeira.
Além disso, a atmosfera do torneio vai invadir o ambiente físico com o envelopamento temático das recepções de todos os escritórios.
Desde a Cerimônia de Abertura (11/06), todas as unidades contarão com TVs sintonizadas e um coffee break especial.
Para estimular a interatividade e o espírito competitivo, o grupo promove o Palpite EGB, seu tradicional bolão que premiará o campeão e o vice com valores em dinheiro direto no cartão Caju.
A integração ganha ainda mais força com a Competição de Decoração dos Setores, uma disputa criativa na qual cada equipe estilizará sua área de trabalho; o setor mais votado pela empresa conquistará o cobiçado troféu "Meu Setor é Campeão".
A gigante global de tecnologia e segurança estruturou a campanha regional “Nosso Time Vale Ouro” para conectar equipes em 10 países da América Latina.
A estratégia combina um álbum de figurinhas corporativo com curiosidades institucionais, bolões de resultados customizados localmente, plataformas de transmissão de notícias em tempo real e concursos de decoração entre os escritórios.
A empresa também criou templates de comunicação específicos para gerenciar escalas e jornadas nos dias de jogos com total transparência.
A Fundação Dom Cabral (FDC), escola de negócios, preparou uma série de ações de comunicação interna para aquecer o clima da Copa entre colaboradores.
Entre as iniciativas está a apresentação do mascote oficial da campanha, que será o personagem responsável por conduzir conteúdos e interações ao longo do torneio.
A programação também inclui a divulgação das tabelas dos jogos, conteúdos de aquecimento antes das partidas, curiosidades sobre a competição, quizzes e enquetes para estimular a participação dos colaboradores.
A Adium Brasil, farmacêutica latino-americana, promoverá uma série de iniciativas para engajar seus colaboradores durante a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
Entre as ações previstas está a realização de um bolão com palpites para os jogos do Brasil nas fases em que a seleção estiver presente.
Os participantes poderão concorrer a prêmios como camisas oficiais da Seleção Brasileira e kits de torcedor, incluindo bola oficial da Copa.
A empresa também realizará uma ambientação temática em seus escritórios e unidades fabris, com móbiles nas cores verde e amarelo, mensagens de incentivo ao Brasil e elementos visuais que integrem os logos de seus medicamentos e valores corporativos, como Talento, Inovação, Transformação e Cultura.
Além disso, será promovido o “Dia da Torcida”, incentivando os colaboradores a comparecerem ao trabalho vestindo camisas de seleções ou roupas nas cores verde e amarelo nos dias dos jogos do Brasil.
A programação contará ainda com momentos de confraternização, incluindo distribuição de pipoca e refrigerante para que todos possam acompanhar e celebrar juntos as partidas da seleção.