Lavagem do Bonfim: é feriado na Bahia?

A Lavagem do Bonfim é uma celebração religiosa tradicional da Bahia. Nesta quinta-feira, 15, os fiéis se reúnem em Salvador para peregrinação. Embora a data gere comoção e mude a dinâmica da capital, ela não é considerada feriado.

Segundo o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a expectativa é que mais de um milhão de pessoas se reúnam em Salvador para participar da manifestação religiosa.

Qual a história da Lavagem do Bonfim?

A Lavagem do Bonfim acontece sempre na segunda quinta-feira após o Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro.

A tradição começou no século XVIII quando a imagem do Senhor do Bonfim chegou em Salvador.

Na época, os negros escravizados lavavam a igreja para as festividades, mas, após a proibição da prática, o ritual passou a ser realizado no adro e nas escadarias.

Com o passar dos anos, os praticantes agregaram costumes do candomblé à tradição.

Hoje, a Lavagem é realizada por fiéis com roupas brancas tradicionais de religião de matriz africana e utiliza água de cheiro, flores e ervas em homenagem a Oxalá.

Como funciona a celebração?

Durante a prática, os moradores e turistas percorrem cerca de oito quilômetros e durante o percurso fazem suas orações, agradecimentos e pedidos conforme sua fé.

O cortejo une católicos e filhos de santo. Juntos, eles seguem da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na Cidade Baixa, até a Colina Sagrada, no bairro do Bonfim.

Reforço na segurança dos fiéis

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que 2.087 policiais e bombeiros atuam de forma preventiva durante a celebração. Eles contam com apoio de câmeras de reconhecimento facial e Plataformas de Observação Elevada (POEs).

O Corpo de Bombeiros também coordena quatro postos de comando ao longo do percurso e distribui água para os fiéis em cinco pontos de hidratação.

Os pontos foram posicionados nas áreas com maior concentração de pessoas, como o Trapiche Barnabé, o Mercado do Peixe, o Largo de Roma e a Igreja do Bonfim.