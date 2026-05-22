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Exclusivo: Farm Rio acelera expansão internacional com lojas de verão na Europa

Com 40% do faturamento vindo do exterior, a marca brasileira investe em 5 países com “Summer Stores”. Veja os locais e datas de inauguração e imagens das novas lojas

Marcello Bastos, co-fundador da Farm: “Vamos começar como algo sazonal, mas se o resultado persistir, pode se tornar uma loja física” (Leandro Fonseca /Exame)

Marcello Bastos, co-fundador da Farm: “Vamos começar como algo sazonal, mas se o resultado persistir, pode se tornar uma loja física” (Leandro Fonseca /Exame)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11h49.

Última atualização em 22 de maio de 2026 às 11h56.

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Beyoncé, Justin Bieber e Taylor Swift tem algo em comum: além de cantores, todos já foram vistos usando uma peça da Farm Rio (nome oficial adotado para a expansão internacional da Farm). A marca brasileira, criada em 1997, por Marcello Bastos e Kátia Barros, avançou no mercado global a partir de 2019, com a primeira loja em Nova York.

“Foi um grande risco para a empresa, porque apostar no mercado internacional custa muito caro, mas vimos uma grande oportunidade de levar a moda brasileira para o mundo”, diz Bastos em entrevista exclusiva à EXAME.

A aposta deu certo. Depois de encerrar 2025 com receita recorde de R$ 3,4 bilhões, sendo 40% vindo do mercado internacional, a companhia aposta neste ano em uma nova estratégia para crescer na Europa: lojas sazonais de verão em alguns dos destinos mais disputados do turismo de luxo mundial.

“Vamos começar como algo sazonal, mas se o resultado persistir, pode se tornar uma loja física”, afirma Bastos.

Hoje, a Farm já soma mais de 130 lojas no Brasil e 18 unidades no exterior.

“A marca vem se consolidando como uma marca de lifestyle global, sem perder a sua identidade”, afirma Bastos que traz detalhes sobre o lançamento da empresa no verão europeu.

Veja também: ‘Brasil pode ganhar mais relevância global com divisão da Kraft Heinz’, diz presidente

De Capri a Ibiza: a estratégia das “Summer Stores”

A partir de 2 de junho, a Farm inaugura lojas temporárias em destinos estratégicos do verão europeu, como Ibiza (Espanha), Saint-Tropez (França), Marbella (Espanha) e Capri (Itália). A marca também reforça sua operação sazonal em Mykonos, na Grécia.

O projeto, chamado de “Summer Stores”, faz parte da estratégia de internacionalização da empresa e pretende transformar pontos turísticos europeus em extensões da identidade carioca da marca.

A proposta inclui ambientações inspiradas no Rio de Janeiro, com texturas naturais, elementos tropicais e a tradicional paleta em amarelo e verde. Cada unidade também terá produtos exclusivos e personalizados com o nome do destino, como tote bags, lenços e bonés.

“Lembro da aposta da Kátia em projetos de arquitetura da loja, quando a Farm começava no mercado, ainda em feiras aqui no Rio de Janeiro. A beleza do ambiente e a criatividade nas estampas sempre fizeram parte da nossa identidade e estratégia de negócio”, diz Bastos.

Veja também: Quem é o brasileiro que vai liderar a Heineken nos EUA

A marca brasileira que ganhou o mundo

O avanço internacional da Farm vem sendo acelerado nos últimos anos. Em 2025, a Azzas 2154 abriu novas unidades da marca em Dubai, México e Argentina, ampliando sua presença global.

Hoje, a Farm se tornou um dos maiores símbolos da internacionalização da moda brasileira. Em 2025, a marca respondeu por cerca de 25% de toda a receita bruta da Azzas 2154, grupo formado após a fusão entre Arezzo&Co e Grupo Soma, e que passa neste momento por uma crise de gestão entre os sócios.

O “espírito carioca” como estratégia global

Toda a comunicação internacional da Farm em 2026 será guiada pelo conceito “As Cariocas”, que busca vender não apenas roupas, mas um estilo de vida associado ao Rio de Janeiro.

A ideia da companhia é transformar o chamado “espírito carioca” em um ativo global de marca, algo semelhante ao que outras grifes internacionais fizeram ao longo das décadas com cidades como Paris, Milão e Nova York.

Ao apostar em destinos turísticos do Mediterrâneo europeu, a Farm tenta conectar sua identidade tropical a consumidores internacionais que buscam experiências ligadas ao verão, lazer e bem-estar.

“A FARM Rio sempre teve como propósito compartilhar o espírito do Rio com o mundo, sua energia, seu otimismo e sua profunda conexão com a natureza”, afirma Fabio Barreto, presidente da Farm Rio. “Essas Summer Stores representam uma evolução natural da nossa jornada global.”

Veja o cronograma de lançamento da Farm Rio “Summer Stores” 2026:

Marbella (abertura em 2 de junho)

  • Local 8, Muelle, C. Benabola, 29660 Marbella, Málaga, Espanha
  • Seg–Sáb: 10h–20h | Dom: 12h–20h

Capri (abertura em 10 de junho)

  • Piazza Umberto I n.10, 80073 Capri (NA), Itália
  • Horários variam entre 9h–0h

Saint-Tropez (abertura em 17 de junho)

  • 9, Avenue du Maréchal Foch, 83990 Saint-Tropez, França
  • Diariamente: 10h30–18h30

Ibiza (abertura em 18 de junho)

  • Particular (Casa Jondal), Cala Jondal, 07839, Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza, Espanha
  • Diariamente: 11h30–21h

Imagens da Farm Rio “Summer Stores”

  • 1/9 (FARM em St Tropez, na França)

  • 2/9 (FARM em St Tropez, na França)

  • 3/9 (FARM em Marbella, na Espanha)

  • 4/9 (FARM em Marbella, na Espanha)

  • 5/9 (FARM em Marbella, Espanha)

  • 6/9 (FARM em Ibiza, Espanha)

  • 7/9 (FARM em Ibiza, Espanha)

  • 8/9 (FARM em Ibiza, Espanha)

  • 9/9 (FARM emMarbella, Espanha)

Veja também: Essa é a chave para acelerar um negócio bilionário, segundo executiva global da BRP

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