Norte mais evangélico, Nordeste mais católico: veja as religiões por região do país

Antes mais próxima do Centro-Oeste e do Sudeste, a região Norte se consolidou como a mais evangélica do país, mostram os dados de religião do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 6.

Os católicos ainda têm maioria em todas as regiões, mas no Norte são 50,5%, o menor percentual — é onde estão mais perto de deixar de ser a crença de mais da metade da população. Os evangélicos, por sua vez, representam 36,8% dos nortistas.

A força do catolicismo no Nordeste faz com que a região continue como principal fortaleza da religião, apesar de ter sido lá o maior aumento de evangélicos entre o Censo de 2010 e o de 2022, com variação de 37% — o que significa um crescimento de 6,1 pontos percentuais. Agora, os nordestinos são 63,9% católicos e 22,5% evangélicos. Assim como o Sul (23,7%), há menos seguidores das vertentes evangélicas do que na média nacional, que é de 26,9%.

No Sudeste, região mais populosa, os evangélicos abarcam 28% da população, pouco acima da média nacional. Também chama a atenção que 10,6% se declaram sem religião — é a única região em que o número chega aos dois dígitos. Os católicos ainda representam mais da metade dos moradores do Sudeste, 52%, mas a fatia é menor do que os cerca de 60% do Censo anterior.

Religião no Brasil

Mesmo com a diminuição do avanço dos evangélicos, os católicos seguem perdendo adeptos. Os dados mostram ainda que cresceram nesses 12 anos adeptos da umbanda e do candomblé, pessoas sem religião e outros segmentos religiosos (judaísmo, islamismo, budismo etc).