Dia de Reis: entenda significado da celebração que encerra o Natal

Comemoração cristã representa visita dos três reis magos a Jesus em seu nascimento

Festividade desta terça-feira, 6, é marcada por outros ritos tradicionais, como a Folia de Reis (Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13h49.

O Dia de Reis é comemorado nesta terça-feira, 6, e marca o fim das festividades natalinas segundo a tradição cristã.

O objetivo da celebração é relembrar a visita dos três reis magos a Jesus Cristo após seu nascimento.

De acordo com o relato bíblico, o trio foi guiado por uma estrela até Belém e presenteou Jesus com ouro, incenso e mirra.

As entregas representam a realeza, a divindade e a condição humana de Jesus, respectivamente.

História do Dia de Reis na Bíblia

A data também é conhecida como "Epifania", em referência à revelação de Jesus para o mundo.

A simbologia da peregrinação dos reis Belchior, Gaspar e Baltazar influencia também as celebrações tradicionais da data — conforme explicado abaixo.

Diferente do senso comum, os três não viajaram juntos até Jerusalém.

Data marca também o momento de retirar a decoração de Natal (Agência AKM)

Belchior começa seu percurso na Europa, Gaspar na Ásia, e Baltazar na África. Eles são conhecidos como "magos" porque eram sábios ou astrólogos.

Após entregar os presentes a Jesus, eles retornam por caminhos diferentes para não serem rastreados e denunciarem a localização do bebê.

Apesar de ser comemorada em 6 de janeiro, o período de festividades dura 12 dias e começa em 24 de dezembro, véspera do nascimento de Jesus.

Algumas pessoas também aproveitam a data para retirar a decoração de Natal de suas casas.

Onde é comemorado o Dia de Reis?

O Dia de Reis é uma tradição em países cristãos, principalmente católicos. Entre eles, Brasil, Portugal e Espanha.

Celebração em Portugal

Em Portugal, o Bolo Rei faz parte das festividades da data.

Tradicionalmente, ele contém um brinde e uma fava dentro e é dividido com familiares e amigos.

A pessoa que pegar a fatia com a fava se torna responsável por fazer o bolo no ano seguinte.

Celebração na Espanha

Na Espanha, é comum que as crianças recebam presentes na ocasião.

Elas deixam os sapatos na janela, com um pouco de capim dentro, e um copo de água. A oferta seria para ajudar na viagem dos reis e seus animais.

A ideia é semelhante a dos países que deixam meias penduradas para o Papai Noel.

Também é comum que os fiéis realizem desfiles com carros alegóricos e distribuam doces.

Dia de Reis e Folia de Reis: qual a diferença?

No Brasil, são realizados desfiles semelhantes aos espanhóis, com canto de músicas tradicionais e pessoas com roupas típicas.

folia-de-reis-gravatá-pernambuco

Comemoração da Folia de Reis em Gravatá, Pernambuco (Foto: Ednaldo Lourenço / SECOM Gravatá)

A Folia de Reis faz parte dessas comemorações.

Também chamada de "Reisado", a Folia é composta por passeatas elaboradas e lideradas por um pequeno grupo.

Os fiéis usam roupas com cores vibrantes e máscaras enquanto cantam e dançam para os moradores ao redor.

Em algumas cidades, como Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, a manifestação reúne cerca de 40 grupos que rodam pela cidade.

