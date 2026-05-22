Bitcoin é negociado 'de lado' no Pizza Day após 'semana difícil'

Nesta sexta-feira, 22, é comemorado o "Bitcoin Pizza Day", data que marca a primeira transação da história do bitcoin, em 2010, quando Lazlo Hanyecz comprou duas pizzas. Apesar da data comemorativa, o bitcoin é negociado em leve queda após uma "semana difícil", no ponto de vista de especialistas.

No momento, o bitcoin é negociado em US$ 76.722, com queda de 0,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de 3%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo" em 28 pontos.

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"O bitcoin anda de lado nesta sexta-feira, 22, após uma semana difícil para a criptomoeda. O mercado continua pressionado pela forte saída de capital dos ETFs à vista de BTC — que registraram mais de US$ 1,1 bilhão em saídas entre segunda e quinta-feira — e por um cenário macroeconômico mais desafiador", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina.

"A ata do FOMC divulgada nesta semana reforçou um tom mais duro por parte do Federal Reserve, com integrantes da autoridade monetária sinalizando preocupação com a inflação e mantendo aberta a possibilidade de novas altas de juros caso os indicadores continuem pressionados. Esse ambiente tende a reduzir o apetite por ativos de maior risco, como o bitcoin.

Análise técnica do bitcoin

Do ponto de vista técnico, o BTC segue tendo como próximas principais resistências a região entre US$ 78,9 mil e US$ 81,7 mil. Um rompimento consistente acima dessa faixa poderia abrir espaço para um movimento em direção aos US$ 84 mil. Já no lado do suporte, a zona dos US$ 76,8 mil é considerada crucial; caso seja perdida, o mercado pode acelerar a correção em direção aos US$ 74 mil ou até US$ 71 mil em um cenário de maior aversão a risco.

O que ter no radar

"Apesar da pressão recente, o mercado segue monitorando possíveis mudanças no cenário macroeconômico e um eventual retorno da demanda institucional, fatores que podem voltar a sustentar o bitcoin nos próximos meses", disse Gil Herrera.

O especialista apontou que um eventual acordo pelo fim do conflito no Irã nos próximos dias poderia melhorar o sentimento nos mercados globais e dar novo fôlego ao apetite por risco, com potencial impacto positivo também sobre o bitcoin.

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