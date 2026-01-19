Dia de São Sebastião: dia 20 de janeiro de 2026 é feriado?

O dia de São Sebastião, comemorado em 20 de janeiro, vai cair em uma terça-feira em 2026, o que abre espaço para que empresas e órgãos públicos em algumas cidades emendem o feriado com a segunda-feira, 19.

Apesar da movimentação, 20 de janeiro não é feriado nacional. A data é considerada feriado apenas em municípios que adotaram a celebração em leis locais, geralmente por São Sebastião ser o padroeiro da cidade.

Onde o dia 20 de janeiro é feriado

São Sebastião é padroeiro de cidades como Rio de Janeiro (RJ), Ribeirão Preto (SP) e Capitólio (MG), que decretam feriado municipal na data. Ao longo do dia, é comum a realização de procissões e rituais religiosos em homenagem ao santo.

Segundo o calendário da Febraban, o feriado de 20 de janeiro é observado em dezenas de municípios espalhados por todas as regiões do país. A lista inclui cidades em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre outros.

Entre os municípios onde há feriado estão, por exemplo, Rio de Janeiro (RJ), Ribeirão Preto (SP), Presidente Prudente (SP), Suzano (SP), Valinhos (SP), Brumadinho (MG), Capitólio (MG), Passa Quatro (MG) e Una (BA), além de diversas outras cidades listadas no calendário oficial.

Por que o feriado varia de cidade para cidade

A Lei nº 9.093, de 1995, define as regras para feriados no Brasil. O texto atribui aos estados a competência para instituir um feriado estadual, destinado à comemoração de datas magnas.

A mesma lei permite que os municípios criem até quatro feriados municipais, por meio de legislação local. Entre eles, está obrigatoriamente a Sexta-Feira Santa. Datas religiosas ligadas a padroeiros, como São Sebastião, entram nessa categoria.

Calendário de feriados nacionais e pontos facultativos em 2026

Além do dia 20 de janeiro, o calendário de 2026 traz os seguintes feriados nacionais e pontos facultativos:

Fevereiro

16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)

17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)

18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

Abril

3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril – ponto facultativo

21 de abril – Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

Junho

4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo)

5 de junho – ponto facultativo

Setembro

7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)

Novembro

2 de novembro – Finados (feriado nacional)

15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)

25 de dezembro – Natal (feriado nacional)

31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após 13h)