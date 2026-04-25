Por que Helena Bonham Carter deixou o elenco da 4ª temporada de 'The White Lotus'

A atriz britânica Helena Bonham Carter não faz mais parte da quarta temporada de “The White Lotus”. A saída aconteceu poucos dias após o início das filmagens da nova fase da série, ambientada no sul da França.

Em comunicado, a HBO informou que a decisão foi tomada após ficar claro, já no set, que a personagem escrita pelo criador da série, Mike White, não funcionou como esperado. O papel será reformulado, reescrito e interpretado por outra atriz.

A emissora também afirmou que lamenta não poder trabalhar com Bonham Carter neste momento, mas destacou que continua admirando a atriz e que há interesse em futuras colaborações.

A mudança é considerada incomum para a série, conhecida pelo cuidado no processo de escalação. Mike White escreve e dirige todos os episódios e costuma escolher atores que se encaixem com precisão nos personagens idealizados.

De acordo com a imprensa americana, Bonham Carter era um dos principais nomes desejados para a nova temporada e foi a primeira atriz procurada para integrar o elenco. Após a gravação das primeiras cenas, no entanto, a produção concluiu que o papel precisava seguir outro caminho criativo. Como se tratava de um personagem central, a decisão foi refazer completamente a abordagem.

As filmagens da quarta temporada continuam, com ajustes no cronograma para priorizar cenas com o restante do elenco enquanto a produção busca uma substituta.

A nova temporada de “The White Lotus” será ambientada no sul da França, durante o Festival de Cannes, com cenas em locais como a Riviera Francesa, Mônaco e Paris.

O elenco já anunciado inclui nomes como Vincent Cassel, Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Chris Messina, Heather Graham e Rosie Perez.