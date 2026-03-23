Conheça o castelo francês que será cenário da 4ª temporada de 'The White Lotus'

'The White Lotus': hotel cinco estrelas na Riviera Francesa recebe filmagens da nova temporada da série da HBO (Divulgação)
Redatora
Publicado em 23 de março de 2026 às 13h57.
A quarta temporada de "The White Lotus" será gravada em um castelo de luxo no sul da França a partir de abril. O novo cenário marca uma mudança em relação às temporadas anteriores e reforça a proposta da série da HBO de explorar ambientes exclusivos frequentados pela elite.
Localizada na Riviera Francesa, a produção será filmada no Château de La Messardière, um hotel cinco estrelas com vista para o Mar Mediterrâneo.
Construído no século XIX, o château foi originalmente um presente de casamento do comerciante de conhaque Gabriel Dupuy d’Angeac para sua filha. A propriedade passou por diferentes fases até se consolidar como hotel de luxo frequentado pela elite europeia.
Após um período de abandono, o local foi restaurado no final dos anos 1980 e, mais recentemente, passou por novas reformas antes de reabrir em 2021.
Atualmente, o castelo integra a rede Airelles Collection e oferece suítes com diárias que variam entre US$ 3 mil e US$ 8 mil.
O espaço conta com:
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A quarta temporada de "The White Lotus" deve seguir o formato que consagrou a produção, combinando crítica social, luxo e mistério — com a presença de um crime ao longo da narrativa.
Entre os nomes já confirmados no elenco estão Helena Bonham Carter, Chris Messina e Marissa Long, além de outros atores anunciados para a produção.
As filmagens começam em abril, e há expectativa de que parte da história possa se conectar a eventos como o Festival de Cannes, mantendo o foco em ambientes ligados à elite global.