Conheça o castelo francês que será cenário da 4ª temporada de 'The White Lotus'

A quarta temporada de "The White Lotus" será gravada em um castelo de luxo no sul da França a partir de abril. O novo cenário marca uma mudança em relação às temporadas anteriores e reforça a proposta da série da HBO de explorar ambientes exclusivos frequentados pela elite.

Localizada na Riviera Francesa, a produção será filmada no Château de La Messardière, um hotel cinco estrelas com vista para o Mar Mediterrâneo.

Construído no século XIX, o château foi originalmente um presente de casamento do comerciante de conhaque Gabriel Dupuy d’Angeac para sua filha. A propriedade passou por diferentes fases até se consolidar como hotel de luxo frequentado pela elite europeia.

Após um período de abandono, o local foi restaurado no final dos anos 1980 e, mais recentemente, passou por novas reformas antes de reabrir em 2021.

Hotel de luxo tem diárias de até US$ 8 mil

Atualmente, o castelo integra a rede Airelles Collection e oferece suítes com diárias que variam entre US$ 3 mil e US$ 8 mil.

O espaço conta com:

Restaurantes e bares Piscinas, incluindo uma semicircular com vista panorâmica Spa, sauna e academia Cinema ao ar livre e áreas de entretenimento Jardins e vista para o Mediterrâneo



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Piscina do Château de La Messardière. Foto: Divulgação

Nova temporada de ‘The White Lotus’

A quarta temporada de "The White Lotus" deve seguir o formato que consagrou a produção, combinando crítica social, luxo e mistério — com a presença de um crime ao longo da narrativa.

Entre os nomes já confirmados no elenco estão Helena Bonham Carter, Chris Messina e Marissa Long, além de outros atores anunciados para a produção.

As filmagens começam em abril, e há expectativa de que parte da história possa se conectar a eventos como o Festival de Cannes, mantendo o foco em ambientes ligados à elite global.