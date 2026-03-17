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'The White Lotus' revela novos atores para a 4ª temporada; veja elenco

Nova história será ambientada na França; Chloe Bennet, Max Greenfield e Charlie Hallestarão no elenco da série da HBO

'The White Lotus': veja novos nomes da próxima temporada (HBO/Warner/Divulgação)

'The White Lotus': veja novos nomes da próxima temporada (HBO/Warner/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de março de 2026 às 14h47.

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A quarta temporada de "The White Lotus" ganhou novos nomes no elenco.

Os atores Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani e Jarred Paul agora fazem parte da série.

O elenco já anunciado para a quarta temporada inclui Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka e Nadia Tereszkiewicz.

Segundo a HBO, as seleções de elenco ainda estão acontecendo.

Depois de temporadas ambientadas e produzidas no Havaí, na Itália e na Tailândia, a quarta temporada da série será situada na França. A nova história acompanhará, ao longo de uma semana, um grupo inédito de hóspedes e funcionários de hotel.

Detalhes adicionais sobre a trama e os personagens ainda não foram divulgados.

"The White Lotus" é criada, escrita e dirigida por Mike White.

Acompanhe tudo sobre:SériesHBO

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