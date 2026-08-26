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'Lanternas': quando estreia o episódio 3 da série da DC na HBO Max?

Série estrelada por Kyle Chandler e Aaron Pierre mantém lançamento semanal ao longo da primeira temporada

'Lanternas': novo capítulo da série da DC chega neste domingo, com Hal Jordan e John Stewart cada vez mais envolvidos no mistério (Reprodução/HBO)

'Lanternas': novo capítulo da série da DC chega neste domingo, com Hal Jordan e John Stewart cada vez mais envolvidos no mistério (Reprodução/HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13h54.

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Os mistérios de "Lanternas" continuam neste fim de semana. Depois dos acontecimentos do segundo episódio, os fãs já têm data e horário definidos para acompanhar a próxima etapa da investigação de Hal Jordan e John Stewart.

O terceiro episódio da série da DC chega à HBO Max no próximo domingo, 30. No Brasil, a estreia está prevista para 22h, seguindo o horário de lançamento adotado pela produção.

O que esperar do episódio 3?

A prévia do novo capítulo indica que a história dará maior atenção ao passado de John Stewart, personagem interpretado por Aaron Pierre.

A trama acompanha John e o veterano Hal Jordan, vivido por Kyle Chandler, enquanto os dois investigam um assassinato ocorrido em Rushville, Nebraska. O caso começa como uma investigação criminal e passa a revelar conexões com acontecimentos de escala cósmica.

O segundo episódio também colocou Sinestro, interpretado por Ulrich Thomsen, em uma posição importante dentro da narrativa. O personagem tem uma ligação histórica com Hal e funciona como uma peça para explorar o passado do veterano Lanterna Verde.

Confira a prévia do terceiro episódio de 'Lanternas'

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Calendário oficial de 'Lanternas'

A primeira temporada terá oito episódios, todos com lançamento semanal. Confira o cronograma:

  • Episódio 1: 16 de agosto de 2026;
  • Episódio 2: 23 de agosto de 2026;
  • Episódio 3: 30 de agosto de 2026;
  • Episódio 4: 6 de setembro de 2026;
  • Episódio 5: 13 de setembro de 2026;
  • Episódio 6: 20 de setembro de 2026;
  • Episódio 7: 27 de setembro de 2026;
  • Episódio 8 (final): 4 de outubro de 2026.

'Lanternas' faz parte do novo Universo DC?

Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".

A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.

Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.

É preciso assistir a outros filmes e séries antes?

Apesar de ser parte do DCU, a história da série foi construída para acompanhar a investigação de Hal e John. O espectador pode conhecer os protagonistas e o funcionamento dos Lanternas a partir da própria produção.

Para quem deseja acompanhar todas as conexões, assistir ao filme "Superman" (2025) ajuda a entender quem é Guy Gardner e como os Lanternas já estão inseridos na realidade do novo DCU.

Já a série "Pacificador" (2022) amplia a presença de Guy Gardner nesse universo, embora a trama de "Lanternas" tenha sua própria investigação.

As duas produções estão disponíveis no catálogo da HBO Max.

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