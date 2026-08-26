Tim Curry, ator de 'The Rocky Horror Picture Show', morre aos 80 anos

O ator Tim Curry, mais conhecido por seus papéis em "The Rocky Horror Picture Show" e "Esqueceram de Mim 2", morreu nesta terça-feira, 25, aos 80 anos. A informação foi confirmada pelo TMZ.

Curry já sofria uma batalha contra problemas de saúde há mais de uma década. Em 2012, o ator sofreu um ataque cardíaco e precisou passar por uma cirurgia no cérebro. Até o ano passado, ele ainda não conseguia andar.

Relembre a carreira de Curry

Tim Curry nasceu em 19 de abril de 1946 em Grappenhall, Warrington, Inglaterra. Ele estudou literatura e artes cênicas na Universidade de Birmingham e migrou do canto para a atuação com sua estreia profissional como Woof em uma montagem de "Hair" no West End, em 1968.

Durante a montagem, conheceu o escritor Richard O'Brien, autor do papel que levou sua carreira para outro nível: o Dr. Frank-N-Furter, o cientista extravagante de "The Rocky Horror Picture Show" que acolhe um casal americano típico em um castelo bizarro, repleto de festeiros com trajes peculiares, no filme de 1975.

Entre seus papéis de destaque na televisão, Curry interpretou o Bardo no drama histórico de seis partes "Will Shakespeare", da ITV e viveu o palhaço assassino Pennywise na minissérie da ABC de 1990, baseada na obra "It", de Stephen King.

No cinema, interpretou o ardiloso Rooster, que, com sua irmã e sua namorada, tentou roubar a fortuna do bilionário Oliver "Daddy" Warbucks fingindo ser os pais da órfã na versão cinematográfica de "Annie" de 1982.

O ator também interpretou o mordomo Wadsworth no filme "Clue", uma comédia de mistério baseada no popular jogo de tabuleiro da Parker Brothers. Seus outros trabalhos no cinema incluíram "O Retorno da Família Addams", "As Panteras" e "Os Três Mosqueteiros".