O que esperar do encontro de Lula com Motta e Alcolumbre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta tarde de quarta-feira, 26, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para discutir o avanço na tramitação de pautas importantes para o governo, entre as quais estão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública, ambas no Senado, e a aprovação da MP 1357/2026, que zera a tributação sobre importados de até US$ 50, conhecida como Taxa das Blusinhas.

Motta e Alcolumbre, que neste período eleitoral voltaram a se aproximar de Lula, considerado o favorito à reeleição nas eleições de outubro, vão almoçar com o presidente Lula no Palácio da Alvorada e devem negociar o avanço das pautas.

A equipe de articulação política do governo quer aprovar as PECs e o projeto de lei que institui um marco legal para o setor dos Minerais Críticos no Senado já na próxima semana, quando haverá o chamado esforço concentrado, última janela de votações no Congresso até as eleições.

Alcolumbre já sinalizou, em reuniões anteriores com Lula, o avanço das matérias, mas não que as PECs seriam pautadas no plenário.

O presidente do Senado e Lula encerraram uma crise de meses decorrente da indicação, por Lula, do advogado-geral da União, Jorge Messias, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre, que preferia que o indicado fosse Rodrigo Pacheco (PSB-MG), trabalhou pela rejeição do nome de Messias, o que se concretizou em maio.

Hoje é um dia importante para o nosso futuro. Vou me reunir com os presidentes Hugo Motta (Câmara) e Davi Alcolumbre (Senado) para tratar, com a urgência que o povo brasileiro precisa, de quatro assuntos: fim da escala 6 x 1 e da taxa das blusinhas, PEC da Segurança Pública e o… — Lula (@LulaOficial) August 26, 2026

Durante a crise entre os dois presidentes, a tramitação das pautas prioritárias do governo no Senado ficou travada.

Com a retomada da relação, Alcolumbre enviou as PECs do fim da escala 6x1 e da Segurança Pública para a Comissão de Constituição e Justiça no dia 21 de agosto. A relatoria da primira ficou com o senador Omar Aziz (PSD-AM), aliado do governo, e a da segunda com um petista, o senador Rogério Carvalho (PT-SE).

A MP das Blusinhas, como é conhecido o texto que zera a alíquota de imposto de importação sobre compras importadas de até US$ 50 enviadas por via postal, caduca no dia 8 de setembro e ainda espera a eleição de um relator para a matéria na comissão mista que analisa o texto. A medida provisória precisa passar pelos plenários das duas casas.

Embora seja popular, o fim do imposto enfrenta forte resistência do setor varejista no Brasil. Essa pressão foi responsável pela instituição do tributo, em 2024.

Já o PL dos Minerais críticos aguarda votação no Senado desde maio, quando foi aprovado pela Câmara.