PlayStation Plus: jogos gratuitos de setembro vazam antes do anúncio oficial; veja quais

Quem assina o PlayStation Plus já pode ter uma ideia do que estará disponível gratuitamente em setembro. A seleção do mês vazou um dia antes do anúncio oficial da Sony e reúne três jogos de estilos bem diferentes.

Segundo informações divulgadas pelo leaker billbil-kun, do Dealabs, conhecido por antecipar corretamente diversos anúncios do serviço, os títulos serão "Sniper Elite: Resistance", "Chained Echoes" e "Wobbly Life". A Sony ainda precisa confirmar oficialmente a seleção.

Quais são os jogos da PS Plus de setembro?

O primeiro título da suposta seleção é "Sniper Elite: Resistance", jogo de tiro em terceira pessoa que combina combate e furtividade. A história se passa na França durante a Segunda Guerra Mundial, em meio à ocupação nazista. O jogo recebeu avaliações majoritariamente positivas dos usuários no Steam.

Já "Chained Echoes" aposta em uma experiência de RPG com visual inspirado nos clássicos de 16 bits. O título apresenta um mundo de fantasia no qual dragões dividem espaço com trajes mecânicos pilotados. O sistema de combate segue o estilo tradicional dos RPGs por turnos.

Fechando a lista está "Wobbly Life", uma opção voltada para quem prefere jogar acompanhado. O game oferece um mundo aberto com atividades cooperativas, quebra-cabeças, minijogos, veículos e possibilidades de personalização. O título também possui avaliação extremamente positiva entre os usuários do Steam.

Quando os jogos chegam ao PS Plus?

A Sony costuma revelar os jogos do PlayStation Plus Essential na última quarta-feira de cada mês, enquanto os novos títulos chegam aos assinantes na primeira terça-feira do mês seguinte.

Para setembro, a previsão é que o anúncio oficial aconteça nesta quarta-feira, 26, com os três jogos disponíveis a partir de 1º de setembro.

Ainda dá tempo de resgatar os jogos de agosto

Enquanto a nova seleção não chega, os assinantes ainda podem resgatar os jogos de agosto. A lista atual inclui "Dying Light 2: Stay Human", "Signalis", para PS4, e "Big Walk", para PS5. Os três títulos ficam disponíveis até 31 de agosto.