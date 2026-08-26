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PlayStation Plus: jogos gratuitos de setembro vazam antes do anúncio oficial; veja quais

Informações divulgadas por um conhecido leaker antecipam os três títulos que devem chegar ao plano Essential em setembro

PlayStation Plus: Sony deve confirmar oficialmente a seleção nesta quarta-feira, mas os possíveis jogos já circulam na internet (PXHere/Reprodução)

PlayStation Plus: Sony deve confirmar oficialmente a seleção nesta quarta-feira, mas os possíveis jogos já circulam na internet (PXHere/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13h54.

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Quem assina o PlayStation Plus já pode ter uma ideia do que estará disponível gratuitamente em setembro. A seleção do mês vazou um dia antes do anúncio oficial da Sony e reúne três jogos de estilos bem diferentes.

Segundo informações divulgadas pelo leaker billbil-kun, do Dealabs, conhecido por antecipar corretamente diversos anúncios do serviço, os títulos serão "Sniper Elite: Resistance", "Chained Echoes" e "Wobbly Life". A Sony ainda precisa confirmar oficialmente a seleção.

Quais são os jogos da PS Plus de setembro?

O primeiro título da suposta seleção é "Sniper Elite: Resistance", jogo de tiro em terceira pessoa que combina combate e furtividade. A história se passa na França durante a Segunda Guerra Mundial, em meio à ocupação nazista. O jogo recebeu avaliações majoritariamente positivas dos usuários no Steam.

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"Chained Echoes" aposta em uma experiência de RPG com visual inspirado nos clássicos de 16 bits. O título apresenta um mundo de fantasia no qual dragões dividem espaço com trajes mecânicos pilotados. O sistema de combate segue o estilo tradicional dos RPGs por turnos.

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Fechando a lista está "Wobbly Life", uma opção voltada para quem prefere jogar acompanhado. O game oferece um mundo aberto com atividades cooperativas, quebra-cabeças, minijogos, veículos e possibilidades de personalização. O título também possui avaliação extremamente positiva entre os usuários do Steam.

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Quando os jogos chegam ao PS Plus?

A Sony costuma revelar os jogos do PlayStation Plus Essential na última quarta-feira de cada mês, enquanto os novos títulos chegam aos assinantes na primeira terça-feira do mês seguinte.

Para setembro, a previsão é que o anúncio oficial aconteça nesta quarta-feira, 26, com os três jogos disponíveis a partir de 1º de setembro.

Ainda dá tempo de resgatar os jogos de agosto

Enquanto a nova seleção não chega, os assinantes ainda podem resgatar os jogos de agosto. A lista atual inclui "Dying Light 2: Stay Human", "Signalis", para PS4, e "Big Walk", para PS5. Os três títulos ficam disponíveis até 31 de agosto.

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