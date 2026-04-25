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Matthew McConaughey e Pedro Pascal vão estrelar faroeste do diretor de ‘Oldboy’

'The Brigands of Rattlecreek', dirigido por Park Chan-wook, reúne elenco estrelado e será apresentado no Festival de Cannes

Matthew McConaughey e Pedro Pascal: atores vão estrelar próximo filme de Park Chan-wook (Todd Kirkland/Marc Piasecki/Disney/Montagem EXAME/Getty Images)

Matthew McConaughey e Pedro Pascal: atores vão estrelar próximo filme de Park Chan-wook (Todd Kirkland/Marc Piasecki/Disney/Montagem EXAME/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de abril de 2026 às 14h52.

O diretor sul-coreano Park Chan-wook anunciou seu próximo projeto no cinema com um elenco de peso. O faroeste "The Brigands of Rattlecreek" ("Os Bandidos de Rattlecreek", em tradução livre) terá como protagonistas Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal e Tang Wei.

O longa será dirigido por Park, conhecido por filmes como “Oldboy” e “A Criada”, e terá roteiro adaptado a partir de um texto original de S. Craig Zahler, autor de “Rastro de Maldade” e “Justiça Brutal”.

A trama acompanha um xerife e um médico que buscam vingança contra um grupo de bandidos que se aproveita de uma tempestade para roubar uma pequena cidade.

Descrito como uma história de vingança ambientada no Velho Oeste americano, o filme aborda temas recorrentes da filmografia do diretor, como violência, família, memória e as consequências das escolhas individuais.

Segundo a sinopse, trata-se de uma narrativa “emocionalmente explosiva” e com forte apelo visual.

O projeto será apresentado ao mercado durante o Festival de Cannes, onde Park também atuará como presidente do júri da competição.

Ligação de McConaughey com o projeto

McConaughey tem uma longa ligação com o projeto. De acordo com a revista Variety, o roteiro do filme entrou na chamada Black List (lista de projetos não produzidos mais valorizados de Hollywood) em 2006 e chegou a ser adquirido pela Amazon em 2019, quando o ator já era cotado para estrelar a obra.

Park, que costuma ambientar seus filmes na Coreia do Sul, tem histórico de adaptações de diferentes autores e gêneros. Ele também já dirigiu em inglês no longa “Segredos de Sangue”, de 2013.

Além de dirigir, o cineasta produzirá o filme por meio da Moho Film, ao lado de Bradley Fischer. Entre os produtores executivos estão Mike Medavoy e Georgia Kacandes.

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