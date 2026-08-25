'Está todo mundo exausto das telas': Tamara Stief abre espaço físico na Rebouças

É um paradoxo do nosso tempo: quanto mais o negócio depende do ambiente virtual, maior é o desejo de criar uma válvula de escape fora dele. Foi esse estalo que levou a corretora Tamara Stief, fenômeno no Instagram com seus tours sem filtro por apartamentos antigos de São Paulo, a abrir as portas da Casa Maramores.

O espaço é o primeiro endereço físico da imobiliária, localizado na esquina da Avenida Rebouças com a Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, e será inaugurado nesta quinta-feira, 27. Foi pensado pela influenciadora para expor imóveis, claro, mas também para construir um novo espaço cultural, que valoriza o olho no olho — e o celular em segundo plano. A notícia foi anunciada com exclusividade à Casual EXAME.

"A gente é bem forte no online, nascemos no online, mas sentimos que o mercado digital saturou. Todo mundo está meio exausto de olhar para telas, está precisando olhar para a saúde mental. Eu queria ter um espaço para receber as pessoas, tentar sair do celular e conversar de verdade, ser vista fora da internet para entenderem que somos de verdade, e que existe uma estrutura por trás", disse Tamara em entrevista à Casual EXAME.

Ao todo, a Casa Maramores ocupa um espaço de 180 metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos. O projeto foi assinado pela arquiteta Nathalia Bak, em parceria com os sócios, e buscou inspiração na estética de lojas de grife, galerias de arte e no próprio universo teatral. O visual merchandising da fachada e o letreiro foram desenvolvidos pelo Studio Firma. No interior, há tudo o que Tamara mais valoriza: uma boa curadoria de móveis, ambiente acolhedor e uma fachada envidraçada, com entrada da luz natural.

Do Instagram para uma das ruas mais movimentadas de São Paulo

Conhecida por transformar a forma de falar sobre o mercado imobiliário no Instagram, com tours sinceros, sem filtro e cheios de opinião sobre apartamentos antigos com piso de taco e janelões em São Paulo, a corretora e seu marido e sócio, Fábio, entenderam que o crescimento do negócio pedia a inauguração do espaço. "Mas não queria um lugar só para vender os imóveis e ficar mostrando catálogo, com aquela luz branca que em geral você vê em imobiliárias tradicionais", explica Tamara.

"A ideia foi desde o início algo cultural, com lançamento de livros, exposições artísticas, debates. Um espaço para receber as pessoas e me comunicar melhor com a minha comunidade. Com olho no olho, longe do celular. E mostrando que o que fazemos é sério, que por trás dos vídeos existe uma empresa consolidada, com advogados internos, sistemas próprios e uma equipe dedicada".

A atmosfera interna da Casa Maramores rompe propositalmente com a frieza institucional do setor. No lugar dos guichês de atendimento ou salas de negociação fechadas, os ambientes foram compostos para simular o aconchego de uma casa viva, com a filosofia do que Tamara e Fábio acreditam ser a compra de um imóvel. A própria cenografia do espaço carrega elementos simbólicos, como cortinas teatrais, produzidas pela Illuminare, e imóveis expostos como joias, em pedestais.

"A referência ao teatro foi pensada para reforçar a ideia de que o imóvel é, antes de tudo, o palco onde os capítulos da vida dos moradores são encenados. E os pedestais, eu penso que os imóveis que compramos são como joias, um dos investimentos financeiros e afetivos mais importantes na trajetória de uma pessoa", argumenta Tamara.

No interior, além da cenografia, a Casa Maramores contrapõe peças do acervo pessoal do casal — como um lustre dos anos 1970 da marca Dominici, no estilo espacial, garimpado em um antiquário — e itens de design contemporâneo. O ambiente traz ainda parcerias com a galeria Boobam, que assina parte do mobiliário e obras de arte, e com a marca Koord, responsável pelos tapetes sob medida.

Um hub de cultural colaborativo de design

A abertura da casa física também reflete a visão crítica de Tamara sobre as transformações do mercado imobiliário e do design de interiores. Reconhecida por defender os imóveis antigos com piso de taco e metragens generosas contra a proliferação de edifícios compactos e padronizados em São Paulo, a corretora expande esse olhar para o mobiliário.

Para os sócios, a febre recente do mid-century brasileiro acabou gerando uma saturação e a multiplicação de réplicas no mercado. Por isso, a proposta da Casa Maramores é usar o espaço para dar palco a uma nova geração de designers e artistas plásticos brasileiros. "Queremos olhar para quem está produzindo agora. Queremos trazer arte acessível e peças novas pelo trabalho e pela verdade da criação, não apenas pelo nome consolidado", defende Fábio.

Nesse contexto, o novo espaço na Rebouças pretende funcionar como um hub cultural colaborativo. A programação dos próximos meses prevê a realização de exposições periódicas de artes plásticas, lançamentos de livros, encontros sobre arquitetura e parcerias com marcas autênticas. "Queremos que o espaço seja vivo, que a pessoa possa vir aqui, tomar um café, conversar sobre a cidade e desconectar", pontua Tamara.

Apesar da estrutura física e da atmosfera de galeria, o diferencial que sustentou o crescimento da Tamaras continua sendo a abordagem humana no atendimento. Para Tamara, a decisão de comprar ou vender um imóvel é um processo emocional profundo, que envolve transições de vida, términos, casamentos, chegada de filhos ou recomeços.

A proposta da nova sede é oferecer o suporte para o que a corretora apelidou carinhosamente de "terapia imobiliária". "Comprar ou vender um imóvel nunca começa pelo número de quartos, mas por entender o momento de vida daquela pessoa. Nosso papel nunca foi vender, mas ajudar cada cliente a encontrar o imóvel certo. Queremos que a pessoa sente em um sofá confortável, tome um café com calma e nos conte a sua história".