'Está todo mundo exausto das telas': Tamara Stief abre espaço físico na Rebouças

Casa Maramores: Tamara Stief abre imobiliária física na Rebouças nesta quinta (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10h02.
Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 10h38.
É um paradoxo do nosso tempo: quanto mais o negócio depende do ambiente virtual, maior é o desejo de criar uma válvula de escape fora dele. Foi esse estalo que levou a corretora Tamara Stief, fenômeno no Instagram com seus tours sem filtro por apartamentos antigos de São Paulo, a abrir as portas da Casa Maramores.
O espaço é o primeiro endereço físico da imobiliária, localizado na esquina da Avenida Rebouças com a Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, e será inaugurado nesta quinta-feira, 27. Foi pensado pela influenciadora para expor imóveis, claro, mas também para construir um novo espaço cultural, que valoriza o olho no olho — e o celular em segundo plano. A notícia foi anunciada com exclusividade à Casual EXAME.
"A gente é bem forte no online, nascemos no online, mas sentimos que o mercado digital saturou. Todo mundo está meio exausto de olhar para telas, está precisando olhar para a saúde mental. Eu queria ter um espaço para receber as pessoas, tentar sair do celular e conversar de verdade, ser vista fora da internet para entenderem que somos de verdade, e que existe uma estrutura por trás", disse Tamara em entrevista à Casual EXAME.
Ao todo, a Casa Maramores ocupa um espaço de 180 metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos. O projeto foi assinado pela arquiteta Nathalia Bak, em parceria com os sócios, e buscou inspiração na estética de lojas de grife, galerias de arte e no próprio universo teatral. O visual merchandising da fachada e o letreiro foram desenvolvidos pelo Studio Firma. No interior, há tudo o que Tamara mais valoriza: uma boa curadoria de móveis, ambiente acolhedor e uma fachada envidraçada, com entrada da luz natural.
Conhecida por transformar a forma de falar sobre o mercado imobiliário no Instagram, com tours sinceros, sem filtro e cheios de opinião sobre apartamentos antigos com piso de taco e janelões em São Paulo, a corretora e seu marido e sócio, Fábio, entenderam que o crescimento do negócio pedia a inauguração do espaço. "Mas não queria um lugar só para vender os imóveis e ficar mostrando catálogo, com aquela luz branca que em geral você vê em imobiliárias tradicionais", explica Tamara.
"A ideia foi desde o início algo cultural, com lançamento de livros, exposições artísticas, debates. Um espaço para receber as pessoas e me comunicar melhor com a minha comunidade. Com olho no olho, longe do celular. E mostrando que o que fazemos é sério, que por trás dos vídeos existe uma empresa consolidada, com advogados internos, sistemas próprios e uma equipe dedicada".
A atmosfera interna da Casa Maramores rompe propositalmente com a frieza institucional do setor. No lugar dos guichês de atendimento ou salas de negociação fechadas, os ambientes foram compostos para simular o aconchego de uma casa viva, com a filosofia do que Tamara e Fábio acreditam ser a compra de um imóvel. A própria cenografia do espaço carrega elementos simbólicos, como cortinas teatrais, produzidas pela Illuminare, e imóveis expostos como joias, em pedestais.
"A referência ao teatro foi pensada para reforçar a ideia de que o imóvel é, antes de tudo, o palco onde os capítulos da vida dos moradores são encenados. E os pedestais, eu penso que os imóveis que compramos são como joias, um dos investimentos financeiros e afetivos mais importantes na trajetória de uma pessoa", argumenta Tamara.
No interior, além da cenografia, a Casa Maramores contrapõe peças do acervo pessoal do casal — como um lustre dos anos 1970 da marca Dominici, no estilo espacial, garimpado em um antiquário — e itens de design contemporâneo. O ambiente traz ainda parcerias com a galeria Boobam, que assina parte do mobiliário e obras de arte, e com a marca Koord, responsável pelos tapetes sob medida.
A abertura da casa física também reflete a visão crítica de Tamara sobre as transformações do mercado imobiliário e do design de interiores. Reconhecida por defender os imóveis antigos com piso de taco e metragens generosas contra a proliferação de edifícios compactos e padronizados em São Paulo, a corretora expande esse olhar para o mobiliário.
Para os sócios, a febre recente do mid-century brasileiro acabou gerando uma saturação e a multiplicação de réplicas no mercado. Por isso, a proposta da Casa Maramores é usar o espaço para dar palco a uma nova geração de designers e artistas plásticos brasileiros. "Queremos olhar para quem está produzindo agora. Queremos trazer arte acessível e peças novas pelo trabalho e pela verdade da criação, não apenas pelo nome consolidado", defende Fábio.
Nesse contexto, o novo espaço na Rebouças pretende funcionar como um hub cultural colaborativo. A programação dos próximos meses prevê a realização de exposições periódicas de artes plásticas, lançamentos de livros, encontros sobre arquitetura e parcerias com marcas autênticas. "Queremos que o espaço seja vivo, que a pessoa possa vir aqui, tomar um café, conversar sobre a cidade e desconectar", pontua Tamara.
Apesar da estrutura física e da atmosfera de galeria, o diferencial que sustentou o crescimento da Tamaras continua sendo a abordagem humana no atendimento. Para Tamara, a decisão de comprar ou vender um imóvel é um processo emocional profundo, que envolve transições de vida, términos, casamentos, chegada de filhos ou recomeços.
A proposta da nova sede é oferecer o suporte para o que a corretora apelidou carinhosamente de "terapia imobiliária". "Comprar ou vender um imóvel nunca começa pelo número de quartos, mas por entender o momento de vida daquela pessoa. Nosso papel nunca foi vender, mas ajudar cada cliente a encontrar o imóvel certo. Queremos que a pessoa sente em um sofá confortável, tome um café com calma e nos conte a sua história".